Налоговая проверка при ликвидации

Пандемия коронавируса делает невозможным дальнейшее ведение бизнеса и вынуждает бизнесменов закрывать компании. Всегда ли закрытие бизнеса сопровождается налоговой проверкой?

Как правило, процедуре ликвидации компаний, сопутствует выездная налоговая проверка. Но, сразу отметим, что такая процедура не является обязательной. Как отмечено в Постановлении АС Уральского округа от 07.07.2015 г. №А60-43521/2014, обязанность налогового органа проводить налоговые проверки при ликвидации организаций, устанавливать фактические взаимоотношения ликвидируемой организации с ее контрагентами налоговым законодательством не установлена.

Как узнают налоговики, что компания собралась ликвидироваться?

В какой момент налоговики узнают о предстоящей ликвидации компании?

Если речь идет о добровольной ликвидации бизнеса, то сама компания извещает налоговиков о начале процесса ликвидации. Такое сообщение подается в налоговую инспекцию в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации компании (ст.20 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Получив сообщение, налоговики вносят в ЕГРЮЛ запись о том, что компания находится в процессе ликвидации. И в этот момент налоговикам становится известна информация о процессе ликвидации компании.

Налоговые проверки при ликвидации компании

Узнав о ликвидации компании, налоговая инспекция как кредитор в течение двух месяцев может направить ей требование о включении сумм пеней, недоимок по налогам в реестр требований кредиторов (при наличии таких долгов). И если такое требование в двухмесячный срок не будет направлено налоговиками, то ликвидационная комиссия вправе завершить ликвидацию без учета требований налоговиков.

Как мы уже отмечали, процедура ликвидации компании не всегда чревата выездной налоговой проверкой. В п.11 ст.89 НК РФ устанавливается лишь право налоговиков на осуществление выездной налоговой проверки независимо от времени проведения и предмета предыдущей проверки. Вместе с тем, если налоговики, располагая данными о ликвидации компании (в связи с внесением налоговиками данных в ЕГРЮЛ), не воспользовались своим правом на проведение налоговой проверки компании в связи с ликвидацией, то они не смогут заявить никаких требований как кредиторы в части задолженности по налогам и сборам (Постановление АС Центрального округа от 14.02.2019 г. № 68-13094/2017).

Какие компании вызывают интерес у налоговиков?

Какие ликвидируемые компании попадают в поле зрение налоговиков?

Компании с «нулевой» отчетностью, с несущественными оборотами, а также компании, не имеющие долгов перед налоговой инспекцией, не представляют интереса для налоговых органов.

Интерес у налоговиков вызывают компании, в отношении которых у них имеются сведения об участии в схемах ухода от налогов (например, путем «дробления» бизнеса). Также налоговики держат на контроле компании, которых вызывали на комиссии по легализации базы по НДФЛ и страховым взносам (письмо ФНС РФ от 25.07.2017 г. №ЕД-4-15/14490).

Прежде всего, налоговиков интересуют компании, имеющие задолженности перед бюджетом, у которых были выявлены «налоговые разрывы» при камеральных проверках НДС и т.п.

Поэтому, перед тем как начать добровольную ликвидацию компании, она должна быть готова погасить долги перед бюджетом. Срок исполнения обязательств наступает в момент принятия решения о ликвидации компании (п.4 ст. 61 ГК РФ).

Какой период проверяют налоговики?

Как и при «обычных» налоговых проверках, период охвата проверкой не должен превышать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. Три года считаются от даты принятия решения налоговиков о назначении выездной налоговой проверки.

Например, если решение о проведении налоговой проверки вынесено 30 июня 2020 г., то налоговики могут проверить 2017, 2018 и 2019 гг. Но могут проверить два или один последний год (например, 2018 г. и 2019 г.), а по НДС могут проверить 1 квартал 2020 г.

При этом не играет роли, что в отношении данной компании ранее уже проводилась налоговая проверка (п.11 ст.89 НК РФ, письмо ФНС РФ от 25.07.2013 г. №АС-4-2/13622).

Как проверяют налоговики ликвидируемую компанию?

Какие методы используют налоговики при проверке компании? В налоговом законодательстве нет никаких особенностей проведения проверок для ликвидируемых компаний. При проведении налоговой проверки налоговиками используются те же методы, что и при «обычной» проверке: осмотр помещений, складов (ст.92 НК РФ), истребование документов (ст.93 НК РФ), выемку документов (ст.94 НК РФ).

Результаты проведенной выездной налоговой проверки оформляются также, как и при «обычной» проверке. Так, по результатам проверки (в течение двух месяцев со дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверки) налоговиками должен быть составлен в установленной форме акт налоговой проверки (п.1 и п.6 ст.100 НК РФ).

Ликвидируемая компания вправе в течение 15 дней со дня получения акта налоговой проверки представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения. И уже после рассмотрения возражений налоговики должны вынести решение о привлечении (отказе) к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Проведение налоговых проверок в условиях пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы на проведение выездных налоговых проверок (не важно ликвидируемых компаний или действующих).

Так, ФНС РФ приказом от 20.03.2020 г. №ЕД-7-2/181 ввела запрет на выездные налоговые проверки. Конкретный перечень мероприятий, на которые действует мораторий, был разъяснен налоговиками в письме ФНС РФ от 09.04.2020 г. №СД-4-2/5985.

Важно! Мораторий на выездные налоговые проверки распространяется на всех налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков страховых взносов, плательщиков сборов до 1 июня 2020 года.

А уже назначенные выездные налоговые проверки будут приостановлены также до 1 июня 2020 года. Поэтому если ликвидируемая компания попадает в этот промежуток времени, то выездная налоговая проверка не будет проведена (даже если компания попадает в поле зрения интересов налоговиков).

Начиная с 01.06.2020 г. проведение выездных налоговых проверок должно возобновиться (письмо ФНС РФ от 09.04.2020 г. №СД-4-2/5985@).