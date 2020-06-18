Аккредитация филиалов компаний из стран СНГ

Для компаний из стран СНГ Россия является перспективной площадкой в зарубежной торговле. Как правильно подготовить документы для аккредитации филиала компании из СНГ в России, вы узнаете сегодня, в нашем видео.

Подготовка необходимых документов

Согласно Правилам аккредитации, фирмам из СНГ нужно предоставить в России устав, выписку из торгового реестра и документ из налоговой. Для аккредитации понадобится заверенная у нотариуса копия устава. Роль выписки выполняет справка о юридическом лице для Казахстана и Узбекистана и выписка из реестра юридических лиц для Украины, Беларуси и Азербайджана. В выписке указано название организации, ее регистрационный номер, местонаходжение, руководители и уставной капитал.

Организации могут также использовать регистрационные документы в качестве выписки из торгового реестра и документа из налоговой. Но, это возможно только при условии, если на момент подачи документов, компания существует менее года. Правила аккредитации гласят, что каждый документ должен быть подан в течение 12 месяцев со дня выдачи. Этот срок распространяется и на дату заверенной копии, которая подается для аккредитации. Данные бумаги являются основой для решения об открытии филиала.

Решение об открытии филиала подписывается уполномоченным органом юр.лица. Подписи заверяет нотариус. Решение должно содержать информацию о создании филиала, его местонахождении, данных руководства, факте выдачи доверенности на руководителя, а также утвержденном тексте положения самого филиала.

Доверенность на руководителя филиала подписывает орган юридического лица.

Важно! Доверенность не выдается раньше, чем решение, на основании которого она подписана.

На основе решения об открытии филиала, подписывается положение. Этим вопросом занимается уполномоченное лицо, чьи подписи заверяет нотариус. Если в документе стоит подпись руководителя, который уполномоченный по доверенности, то заверение ненужно. Согласно ст.22 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» в положении должно быть указано полное название юр.лица, организационно-правовая форма и место нахождения, название филиала, его нахождение в России, цели создания, открытия, порядок управления и правовое положение.

Важно! Все документы, кроме Устава, должны быть в оригинале. Для аккредитации нужны либо оригиналы, либо нотариально заверенные копии.

Чтобы документ в России имел юридическую силу, он должен быть заверен гербовой печатью. Для выписки и кода налогоплательщиканужны подпись и гербовая печать органа выдачи, для всех остальных документов — нотариальное заверение, согласно 13 статье Минской конвенции от 22.01. 1993 года.

Важно! К документам должен быть приложен нотариально заверенный перевод. Если заверение составлено на иностранном языке, то необходим также перевод заверения нотариуса.

Мы рекомендуем вам быть особо внимательными к переводам. Даже ошибка в одной букве может привести к разночтениям в документе и стать поводом для отказа. Проследите, чтобы в переводе обязательно была информация с печатей и штампов. Исключение делается только для двуязычных текстов.

От подготовки к действию

После того, как вы заверили перевод у нотариуса в России, сделайте копии документов и также их заверьте. ФНС документы не возвращает, поэтому им можно предоставить заверенные копии. Когда вы подготовите все документы, вам необходимо будет заполнить форму заявления на аккредитацию 15АФП. Обязательно используйте кириллицу при заполнении. Обратите внимание: в пункте 5 нужно указать именно регистрирующий орган, а не учреждение, выдающее выписку. Например, в Беларуси регистрация проходит в городском исполнительном комитете, а выписку выдает управление юстиции. В таком случае, в заявлении нужно указать название комитета.

Заполните также заявление в Торгово-Промышленную Палату для заверения количества иностранных сотрудников. Его форму можно найти на официальном сайте Палаты.

Важно! Число работающих в филиале иностранцев не должно быть более пяти человек. Большее количество нужно согласовывать с Торгово-Промышленной Палатой дополнительно.

Заверение числа иностранных работников происходит после оплаты сбора. Затем, заявление вместе с полным набором документов передается в Департамент по взаимодействию с филиалами и представительствами иностранных юридических лиц ТПП РФ.

А вот государственную пошлину в размере 120 000 рублей можно оплатить в любой момент, до подачи документов на аккредитацию в МИФНС № 47 по Москве. Обязательно приложите копию чека об оплате к пакету документов.

Документы подает либо руководитель филиала, либо доверенный представитель. Рассмотрение и принятие решения происходит примерно в течении месяца. При положительном исходе выдается свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на налоговый учет и информационный лист, содержащий основную информацию о филиале.

Собрать пакет документов для аккредитации — задача не из простых. Здесь важно учитывать каждую мелочь, ведь малейшая ошибка может привести к значительным временным и материальным потерям.