Ликвидация предприятия: выплаты работникам

Какие выплаты положены работникам при ликвидации предприятия? Какие процедуры должен пройти работодатель, чтобы увольнение работников было законным?

Сегодня об этом пойдет речь в нашем видео.

В связи с ликвидацией предприятия-работодателя работники увольняются на основании п. 1 ст. 81 Трудового кодекса.

Процесс ликвидации предприятия сопровождается рядом обязательных процедур, которые направлены, в том числе и на защиту прав работников.

Важно! При ликвидации предприятия работодатель вправе уволить всех сотрудников без исключения, в том числе и тех, в отношении которых установлены гарантии (так называемый иммунитет) при увольнении по инициативе работодателя.

1. Кто относятся к таким работникам?

2. Какие выплаты полагаются работнику ликвидированной компании

3. А положено ли работнику-пенсионеру выходное пособие и средний заработок на период трудоустройства?

4. Каковы этапы ликвидации предприятия и как это отражается на работниках.