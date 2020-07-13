Дополнительные компенсации при ликвидации предприятия выплачиваются работникам, которые были уволены (с их согласия) раньше чем через два месяца после предупреждения о ликвидации организации (сокращении численности или штата).

Важно! Трудовой договор с работником можно расторгнуть и до истечения срока, указанного в уведомлении о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия. В этом случае работодатель должен заручиться письменным согласием работника на такое увольнение.

Работнику, уволенному раньше установленного срока, помимо выходного пособия и среднего заработка на период трудоустройства выплачивается дополнительная компенсация. Ее размер равен среднему заработку, рассчитанному за время со дня фактического увольнения до дня, ранее указанного в уведомлении о ликвидации организации.

Смотрите далее:

1. Расчет выходного пособия

2. Выплата среднего заработка на период трудоустройства

3. Какие работники составляют исключение?

4. Есть ли дополнительные выплаты работникам в связи с «коронавирусом»?