Как взять кредит с видом на жительство в РФ

А вы задумывались о том, что в современном мире, кредит давно уже перестал быть чем-то из ряда вон выходящим? Его можно получить практически на любые нужды и на разных условиях. Но так ли легко оформить кредит, если ты не являешься гражданином России?

Согласно российскому законодательству, у банков нет никаких ограничений для выдачи кредитов иностранным гражданам.Тем, не менее, пункт 3 статьи 5 закона № 353 «О потребительском кредите» гласит, что общие условия договора потребительского кредита устанавливаются кредитором в одностороннем порядке. То есть, банк сам выставляет условия заемщику.

Но, как известно, из проверенных источников, далеко не все российские банки выдают займы иностранным гражданам. Причина этому кроется в том, что на сегодняшний день в Российской Федерации не развита судебная практика по взысканию долгов с нероссийских граждан.

Условия кредитования иностранных граждан

Тем не менее, отметим, что из всех категорий иностранных граждан, самой надежной категорией, вызывающей доверие, считаются лица с видом на жительство. Они, чаще всего, соответствуют банковским требованиям, к которым относятся:

гражданство СНГ или ближнего зарубежья;

продолжительный стаж в РФ;

официальный стабильный заработок;

статус налогового резидента

Важно! Налоговый резидент — это лицо, которое находилось в России на протяжении 183 дней в течение года.

Получить кредит на выгодных условиях иностранцу поможет залог на недвижимость или транспорт и привлечение поручителей. Желательно, чтобы они имели российское гражданство.

Документы для оформления кредита иностранцам с ВНЖ

К необходимому минимуму документов для одобрения кредита относятся:

паспорт или удостоверение личности;

свидетельство о постоянной или временной регистрации в регионе обращения за ссудой;

миграционная карта и/или виза;

копия трудового контракта или выписка из трудовой книжки;

справка о доходах;

нотариально заверенный перевод документов на русский язык

История каждого потенциального заемщика рассматривается индивидуально. Вполне возможно, что перечисленного пакета документов для принятия решения банку будет недостаточно.

Кстати, как показывает, практика, иностранцам, проще всего оформить автокредит при условии первоначального взноса. Иностранные граждане могут также взять ипотеку, по причине высоких гарантий. В случае чего, банк сможет забрать недвижимость. А вот экспресс-займы и кредиты на потребительские нужды иностранцам чаще всего недоступны.

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