Благотворительная организация является НКО, созданная для осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. Одной из форм благотворительной организации является Благотворительный фонд.

Как вытекает из самого понятия, благотворительные фонды созданы с целью бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) помощи гражданам либо юридическим лицам в определенных ситуациях. Такая помощь может быть оказана в виде передачи гражданам или юридическим лицам имущества (в том числе денежных средств), бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Создание и деятельность благотворительных фондов регламентируется Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее — Закон о благотворительности).

Смотрите далее:

1. Как создать благотворительный фонд?

2. Этапы регистрации благотворительного фонда.

3. Необходимый пакет документов для регистрации благотворительного фонда.