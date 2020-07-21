Розыгрыш УСЛУГ: заключение договора, юридическая консультация

Уважаемые подписчики, не знаем как Вы, но компания Роско уже вернулась в прежний уклад жизни и работы.

Дебит с кредитом сводятся, аудит проводится, договора заключаются, судебные споры решаются.

Это говорит о, том, что бизнес жив и продолжает развиваться.

Поэтому специально для Вас, проводим беспрецедентный розыгрыш услуг и подарков от компании Роско!

1 место — Подготовка любого договора 2 место — Трилогия книг о бизнесе 3 место — Бесплатная консультация

Условия самые простые:

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поставить Лайк и отметить 3 друзей под этим постом в инстаграме;

добавить пост о конкурсе в сторис со с сылочкой на наш профиль.

Розыгрыш призов состоится 23 июля!

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