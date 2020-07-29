Все, что нужно знать о коммерческой тайне

Коммерческая тайна — это режим конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (пп.1 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
Смотрите далее в материале, подготовленным юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым:
- Что представляет собой коммерческая тайна?
- Какие сведения к ней относятся?
- Какое наказание грозит работнику за нарушение режима коммерческой тайны?
- Какими документами устанавливается на предприятии режим коммерческой тайны?
- Наказание за разглашение коммерческой тайны.