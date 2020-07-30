Как правильно разделить общие долги супругов при банкротстве

Любое физическое лицо, имеющее долги перед кредиторами в сумме более 500 тысяч рублей и имеющее просрочку платежей более чем на 3 месяца, вправе объявить себя банкротом (подать заявление в суд). Но процедура банкротства физического лица может иметь неблагоприятные последствия для близких людей (в т.ч. и бывших супругов).

Верховный суд в конце 2018 года разъяснил порядок дележки имущества в случае банкротства одного из супругов (Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», далее по тексту — Пленум ВС № 48).

Напомним, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. А владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по их обоюдному согласию (ст.34, ст.35 СК РФ).

Что относится к нажитому имуществу супругов?

Перечень нажитого совместного имущества содержится в п.2 ст.34 СК РФ.

К общему имуществу супругов относятся:

доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;

полученные ими пенсии, пособия;

полученные иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие).

Общим имуществом супругов являются приобретенные за счет общих доходов супругов:

движимые и недвижимые вещи;

ценные бумаги;

паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или коммерческие организации;

любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В свою очередь, имущество, которое не является совместной собственностью, обозначено в ст.36 СК РФ:

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования;

имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов);

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

Раздел общего имущества

Разделить совместно нажитое имущества супруги могут как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов (ст.38 СК РФ).

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению (брачному контракту).

В случае же спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

Поскольку при банкротстве одного из супругов и последующей реализации имущества, полученная компенсация не всегда удовлетворяет запросам второй половины, то возникают судебные баталии по поводу справедливости такого распределения. И зачастую бывшие супруги получают мизерную компенсацию (либо не получают ничего) в процессе продажи имущества при банкротстве одного из супругов.

Что сказали высшие судьи?

Пленум ВС № 48 подробно разъяснил вопросы, связанные с разделом общего имущества при продаже имущества с молотка. В процедуре банкротства физического лица должны учитываться как требования кредиторов по личным обязательствам самого должника, так и требования по общим обязательствам супругов (п.6 Пленума ВС № 48).

Согласно Семейному кодексу РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. И только при недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов для обращения на нее взыскания (п.1 ст.45 СК РФ).

Имущество гражданина, принадлежащие ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам (п.7 ст.213.26 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, а остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу).

В Пленуме ВС № 48 рассмотрены часто возникающие на практике вопросы: как определить общие обязательства супругов, на какое имущество вправе претендовать кредиторы, сколько достанется после раздела имущества второму супругу? Подробнее рассказываем в видеообзоре.

Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально сопроводить весь процесс банкротства. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем Вас по данному вопросу: