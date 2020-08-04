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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Договор доверительного управления имуществом: что про него нужно знать?

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На сегодняшний день существует целый ряд причин, по которым заключение доверительного договора является необходимостью.

К таким причинам относятся:

  • желание владельца получить максимальную выгоду от использования имущества,
  • временное отсутствие собственника имущества,
  • некомпетентность владельца в вопросах, связанных с эксплуатацией объекта, и другие.

Договор доверительного управления регламентирует отношения между учредителем управления и доверительным управляющим.

Предметом соглашения выступает передача объекта в доверительное управление на согласованный в договоре временной промежуток.

Подписывая договор, доверительный управляющий обязуется руководить объектом в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя).

Еще больше подробностей разбираем в новом видео: