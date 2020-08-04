Договор доверительного управления имуществом: что про него нужно знать?

На сегодняшний день существует целый ряд причин, по которым заключение доверительного договора является необходимостью.
К таким причинам относятся:
- желание владельца получить максимальную выгоду от использования имущества,
- временное отсутствие собственника имущества,
- некомпетентность владельца в вопросах, связанных с эксплуатацией объекта, и другие.
Договор доверительного управления регламентирует отношения между учредителем управления и доверительным управляющим.
Предметом соглашения выступает передача объекта в доверительное управление на согласованный в договоре временной промежуток.
Подписывая договор, доверительный управляющий обязуется руководить объектом в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя).
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