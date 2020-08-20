Как проверить разрешение на работу?

Если вы нанимаете на работу иностранного гражданина, то наверняка вы задаетесь вопросом «Как проверить подлинность его разрешения на работу?» Именно об этом мы и поговорим сегодня в нашем видео.

Как иностранцу легально устроиться на работу в России, если в РФ он находится по визе? Прежде всего, иностранному гражданину необходимо получить разрешение на работу. Согласно российскому законодательству, такое разрешение предоставляется органом МВД, уполномоченным в сфере миграции.

Узнать, не истек ли срок годности разрешения на работу, можно в информационных системах общего пользования в порядке, который определяет федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции. Согласно пункту 9 статьи 18-115 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан», информация в системе должна появиться не позднее трех рабочих дней с момента аннулирования решения на работу или патента либо истечения срока их действия.

Где проверить разрешение на работу?

Проверить действительность разрешения на работу и патента можно на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. Сделать это можно, перейдя по ссылке.

Чтобы проверить подлинность разрешения на работу, вам понадобятся следующие реквизиты: номер и серия документа и бланка, на котором он выписан, вид деятельности и номер паспорта иностранного гражданина. Все эти данные указаны в самом разрешении на работу.

Для проверки данных, воспользуйтесь специальной формой. В окне «вид сервиса» выберите Патент или Разрешение на работу. Затем заполните серию документа, введите его номер, а также серию бланка документа. Далее введите номер бланка документа, заполните графу о виде деятельности иностранца и занесите номер его паспорта.

Информация на официальном сайте МВД может не успеть обновиться, поэтому не делайте поспешных выводов. Отсутствие информации в базе не всегда свидетельствует об отсутствии подлинности документа.

Если вы документ не обнаружили и спустя время, то советуем обратиться в территориальное подразделение МВД. В письменном запросе укажите все реквизиты документов и паспортные данные иностранного лица, а также просьбу сообщить, подлинное разрешение на работу или нет.