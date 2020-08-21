Работодатели и экс-предприниматели: страхи первых и мотивы последних

Как подготовиться к собеседованию и развеять самые популярные мифы работодателей и HR-менеджеров?

Страхи и опасения

Карьерные консультанты также подтверждают, опыт ведения собственного бизнеса усложняет процесс поиска работы. Работодатели, рассматривая таких кандидатов, сталкиваются со многими страхами и опасениями. Давайте рассмотрим самые распространенные:

Тот, кто попробовал вкус свободы, от идеи создать свой бизнес снова не откажется. Такой сотрудник ненадежен и в любой момент может уйти. Экс-бизнесмен украдет идеи для своего проекта, переманит вашу команду и клиентов. Таким сотрудником очень сложно управлять, он не соблюдает корпоративную этику и дисциплину.

В силах бывшего предпринимателя развеять эти сомнения. Обычно, экс-бизнесменам на интервью задают вопрос о его мотивах: для чего понадобилось снова идти в найм? Заметим, что этот вопрос является одним из главных и от вашего ответа на него зависит очень многое. Будьте убедительны.

Подавайте правильно ваш предпринимательский опыт и делайте акцент на те навыки, которые помогут вам и на наемной работе.

Например, вы можете подчеркнуть следующие преимущества:

Колоссальный опыт. Рассказывая о нем, оперируйте цифрами и фактами. Это вызывает больше доверия. Способность самостоятельно решать проблемы. Расскажите, чем вы можете быть полезны и логически это аргументируйте. Наличие предпринимательского мышления. Отметим, что не для всех работодателей это минус. Зачастую, на руководящие должности ищут активного человека, способного брать на себя ответственность.

Подробно рассказываете, какие бизнес-задачи вы решали и каких результатов достигли.

Всегда делайте акцент на ваших достижениях. Приводите примеры трудных ситуаций, которые вам удалось разрешить. И даже если ваш опыт ведения собственного дела, скорее отрицательный, чем положительный, покажите, что вы сделали выводы и проработали ошибки.

Объясняя причины закрытия бизнеса, подбирайте правильные слова. Ведь их может быть великое множество, и далеко не каждая свидетельствует, что вы неграмотно ведете бизнес. Отсутствие инвестора, уход ключевых клиентов, выход из дела соучредителя, изменения законодательства — это далеко не все ключевые причины выхода из бизнеса.

Возврат в найм: психологическая сторона вопроса

Не так легко после самостоятельного плавания вернуться в общую лодку. Зачастую бывшие предприниматели до последнего тянут с поиском работы, испытывая от этого внутренний дискомфорт. Это действительно может ударить по самооценке, поэтому свои страхи и установки нужно проработать.

Не забывайте, что, несмотря на то, что в нашем обществе, сложился некий культ предпринимательства, у каждого свой путь и своя дорога. Нет ничего зазорного в том, чтобы работать по найму. Гораздо хуже положить все свои ресурсы и силы на бизнес-алтарь и чувствовать себя совершенно несчастным.

Если говорить о финансовой составляющей, то наемная работа в крупной корпорации зачастую приносит больше дохода, чем собственное небольшое дело. И, кстати, многие предпочитают работать именно в крупных компаниях — с громкими проектами, большими бюджетами и огромным количеством людей в подчинении. Согласитесь, что не каждый предприниматель может с нуля выстроить подобный бизнес.

Информация для тех, кто решил вернуться

По статистике, бросить свой бизнес и вернуться на наемную работу согласны 21 % предпринимателей. При условии, что их заработок не станет меньше. Опрос проводился в 23 регионах России среди 529 собственников бизнеса. Он показал, что наибольшее число желающих вернуться в найм среди предпринимателей в сфере торговли и услуг. Это 25 и 19 % опрошенных соответственно. А вот те, у кого собственное производство задумываются о найме гораздо реже.

Если вы решили вернуться на наемную работу, то, прежде всего, определите собственную мотивацию. Спросите сами себя, зачем вы хотите вернуться? Чего ожидаете от этой работы? Не забывайте, что потенциальный работодатель обязательно задаст вам эти вопросы, поэтому лучше быть подготовленным. Так вы не растеряетесь на собеседовании и сможете спокойно и четко ответить на поставленные вопросы.

Советуем вам прорабатывать резюме под каждую конкретную вакансию. Структурируйте ваш опыт и проекты по блокам. Тем самым вы упростите задачу рекрутеру и составите о себе приятное первое впечатление.

Также обязательно рекомендуем проанализировать рынок труда, чтобы назвать адекватную желаемую зарплату. Помните, работодателя одинаково пугают как завышенные, так и заниженные ожидания.

Советы соискателям

Чтобы ваши поиски увенчались успехом, советуем обратить внимание на следующие моменты.

Мультипоиск. Используйте несколько каналов поиска вакансий, не зацикливайтесь на чем-то одном. Периодически обновляйте резюме, подписывайтесь на обновления, просматривайте вакансии на сайтах крупных компаний. Также сообщите знакомым и бывшим коллегам, что Вы ищете работу. В общем, воспользуйтесь, любой возможностью. Наличие времени. Даже если финансовая подушка позволяет вам какое-то время безбедно просуществовать после закрытия бизнеса, не затягивайте с поиском работы. Нужная вакансия может найтись не так быстро, как вы предполагаете, а вот накопленные деньги уйдут быстро. Не забывайте, что чем позже вы принимаетесь за поиски, тем быстрее можете прийти к необходимости получения хоть какой-нибудь работы. Рассматривайте все варианты. Даже декретная ставка может стать постоянной. Точно также и проектная работа на 2-3 месяца. Помните, что любой проект — это хорошая возможность показать себя, завести новые знакомства и трудовые отношения. В будущем вам это обязательно пригодится.

Если вы твердо уверены в своем решении уйти в найм, то мы рекомендуем, прежде всего, быть готовыми к тому, что ваш доход может быть не особо высоким. Если кроме предпринимательского, у вас другой опыт отсутствует, потребуется время, чтобы его прибрести и доказать работодателю, что вы можете быть командным игроком.

Также вы должны хорошо разбираться в том направлении, в котором собираетесь работать. Не забывайте, что знания могли устареть, пока у вас был бизнес в другой сфере. Возможно, вам даже понадобится дополнительное образование или курсы.

Собираясь на собеседование, уделите внимание своему внешнему виду. Это должен быть опрятный деловой вид, без излишеств и в рамках дресс-кода. И, кроме того, не забывайте, что при возврате в наем у вас кардинально поменяется рабочий график и трудовые взаимоотношения. Чем раньше вы это осознаете, тем будет лучше.