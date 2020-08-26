Сколько теперь нужно заплатить работникам при ликвидации компаний?

Пандемия коронавируса вынуждает бизнесменов закрывать компании. Как рассчитаться с работниками в случае ликвидации фирмы? Какие новации внесены в порядок выплаты работникам ликвидируемой компании с 13 августа 2020 г.?

При ликвидации компании работодатель вправе уволить всех работников без исключения, в том числе и тех, в отношении которых установлены гарантии (так называемый иммунитет) при увольнении по инициативе работодателя. К таким работникам относятся работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины, работники, находящиеся в отпуске, на больничном, работники, под опекой которых находится ребенок, не достигший возраста 18 лет и имеющий статус инвалида и пр. Это объясняется тем, что фирма фактически перестает существовать (ст.61 ГК РФ, п.28 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. № 2).

Теперь обозначим перечень выплат, которые положены работникам при ликвидации компании.

Работнику ликвидированной компании полагаются следующие выплаты (п.1 ст.81 ТК РФ):

заработная плата за отработанное время;

компенсация за неиспользованный отпуск;

выходное пособие;

средний заработок на период трудоустройства.

Работнику-пенсионеру также положено выходное пособие и средний заработок на период трудоустройства (письма Роструда РФ от 11.02.2010 г. № 594-Т3, от 27.10.2005 г. № 1754-6-1).

А определенной категории работников положены и дополнительные компенсации. Как видим — перечень немалый.

Какие изменения ждут работников ликвидируемых компаний с 13 августа 2020 года?

Ликвидация компании сопровождается рядом обязательных процедур, которые направлены, в том числе и на защиту прав работников.

Из-за коронавируса уже многие работники потеряли работу по причине ликвидации компаний. И этот факт привел к тому, что Президент РФ подписан Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации» (далее по тексту — Закон № 210-ФЗ).

Законом № 210-ФЗ предусмотрен ускоренный порядок получения «ликвидационных» выплат работникам. Новый порядок выплат работникам будет действовать с 13 августа 2020 г.

Что это означает на практике? И в чем различие нового порядка выплат при ликвидации компании с действующим?

Напомним, что в случае добровольной ликвидации бизнеса, компания извещает налоговиков о начале процесса ликвидации. Такое сообщение подается в налоговую инспекцию в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации компании (ст.20 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Получив сообщение, налоговики вносят в ЕГРЮЛ запись о том, что компания находится в процессе ликвидации. Ликвидация компании представляет собой процедуру, которая приводит к такому прекращению деятельности компании, когда активы и обязательства не переходят к правопреемнику. После того, как соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ, компания просто перестает существовать.

Сейчас при увольнении работника в связи с ликвидацией компании (п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ) работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Однако право на получение среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен (и в исключительных случаях — за третий месяц), не может быть реализовано, если компания ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на его получение.

То есть на практике работник, которому было положено пособие за последующие месяцы после увольнения, фактически его не получал, ведь компания уже перестала к тому времени существовать (т.е. внесена запись в ЕГРЮЛ).

Конституционный суд еще в декабре 2018 г. признал, что сложившаяся ситуация лишает возможности получить данную выплату тех работников, кто приобрел право на выплату после прекращения существования компании (Постановление КС от 19.12.2018 г. № 45-П «По делу о проверке конституционности ч.1 ст.178 ТК РФ в связи с жалобой гражданки М.В.Трофимовой»).

Для того чтобы исключить такие ситуации, требовалось внести изменения в положение ст.178 ТК РФ. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в июне 2019 г., но только спустя год он был подписан.

Теперь благодаря действию Закона № 210-ФЗ работники, увольняемые в связи с ликвидацией компании, смогут получать на равных условиях с работниками, уволенными по другим основаниям, «ликвидационные» выплаты.

Как будут реализованы новые правила на практике?

Обновленной ст.178 ТК РФ (т.е. действующей с 13 августа 2020 г.) установлена обязанность работодателя ликвидируемой компании:

сохранить средний месячный заработок на период трудоустройства работника за 2-ой месяц после увольнения, а при наличии решения органа службы занятости населения — за третийий месяц после увольнения;

предоставить работодателю право выплатить при увольнении работника в связи с ликвидацией компании выходное пособие в размере 2-кратного среднего месячного заработка;

установить 15-дневный срок обращения работника, который не смог трудоустроиться в течение второго и третьего месяцев после увольнения в связи с ликвидацией компании или сокращением численности или штата работников, за получением среднего месячного заработка после окончания каждого периода трудоустройства.

Чтобы работодатель не проигнорировал новые требования и работник «не остался у разбитого корыта», законодатель параллельно внес изменения в части самой процедуры ликвидации компании (Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 203-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и ИП», далее по тексту — Закон № 203-ФЗ).

Благодаря Закону № 203-ФЗ, с 13 августа 2020 г. в заявлении, подаваемом в связи с ликвидацией компании (в налоговую инспекцию), должно быть подтверждено, что работодателем произведены все выплаты, предусмотренные ТК РФ.

То есть без подтверждения «ликвидационных» выплат работникам, компанию не ликвидируют.

Какие пути есть у работодателя в свете нововведений?

Как мы уже отмечали, работники ликвидируемой компании будут иметь де-факто равные права с работниками, уволенными, например, в связи с сокращением штата действующих компаний.

В связи с этим, у работодателя может быть два пути решения в части выплат:

сначала выплатить работнику средний месячный заработок за период трудоустройства, а также полагающиеся единовременные компенсации (например, за неиспользованный отпуск);

И впоследствии выплачивать нетрудоустроенному работнику средний месячный заработок за второй и за третий месяц после увольнения (при наличии решения службы занятости населения).

При таком варианте событий «ликвидационные» выплаты работникам будут растянуты во времени (как правило, не меньше трёх месяцев) и, как следствие, компания не сможет быстро ликвидироваться.

единовременно выплатить работнику выходное пособие в размере 2-кратного среднего месячного заработка.

При таком сценарии, работодатель досрочно рассчитывается с работниками и, как следствие, ликвидация компании пройдет в более сжатые сроки.

Выводы

И в завершение отметим, что внесенные изменения дают дополнительные гарантии работникам в случае их увольнения в связи ликвидации компании. При этом нельзя не учитывать российский менталитет. Речь идет о неофициальных заработных платах, принуждению работников написать заявление «по собственному желанию». Учитывая, что основная причина ликвидации компаний — убытки и неспособность расплачиваться по своим долгам, работодатель будет стараться уйти от дополнительных выплат работникам.

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