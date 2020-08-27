В какие сроки нужно отвечать на досудебную претензию

Неважно, идет ли речь об арбитражном, гражданско-процессуальном, административном споре — соблюдение претензионного порядка обязательно и необходимо лишь тогда, когда это прямо указано в законе или же в договоре.
Но если досудебный порядок обязателен, то закон оговаривает и срок ответа на досудебную претензию.
Рассмотрим в новом видео, какие сроки ответа на претензию предусматривает закон в разных случаях, и когда срок закреплен на законодательном уровне.
1. Сроки досудебной претензию в сфере связи.
2. Сроки досудебной претензию в туристической сфере.
3. Сроки досудебной претензию предусмотренные законом о защите прав потребителей.
4. Какой срок отводит законодатель на рассмотрение жалобы (она же претензия) к регистрирующему органу по вопросам о государственной регистрации?
5. Какой срок общий срок рассмотрения досудебной претензии, применяемый в том числе во взаимоотношениях с органами власти?
Материал подготовлен ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.