Экспериментальные правовые режимы: что про них нужно знать

Президент РФ подписал закон, касающийся экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций от 31.07.2020 г. № 258-ФЗ (далее по тексту — Закон № 258-ФЗ). В отношении каких разработок могут применяться экспериментальные правовые режимы? Какие блага для компании дает экспериментальный режим?

Что представляет собой экспериментальный правовой режим? Какие бизнесменам нужно соблюсти условия для его установления?

Установление экспериментального правового режима означает применение в отношении таких компаний и ИП особого, отличного от общеустановленного, правового регулирования на определенной территории и на определенное время.

До принятия Закона № 258-ФЗ в России отсутствовал общий механизм установления экспериментальных правовых режимов, поэтому складывалась разнообразная практика проведения правовых экспериментов. В связи с этим порядок проведения некоторых правовых экспериментов определялся Федеральными законами.

Например, Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ был проведен эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в г. Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан).

А в апреле 2018 года Банк России запустил регулятивную площадку (так называемую «песочницу») для пилотирования и быстрого внедрения новых финансовых сервисов и технологий, в которой осуществлялось лишь моделирование инновационных финансовых услуг, продуктов и технологий.

Для чего нужен экспериментальный правовой режим?

Подобный режим вводится для поддержки и развития приоритетных отраслей экономики, для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций.

Цифровые инновации представляют собой новые или существенно улучшенные продукты (товар, работа, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процессы, новые методы продаж или организационные методы в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по определенным направлениям.

Введение экспериментального режима позволит компаниям и ИП не применять отдельные предусмотренные обязательные требования, т.е. государством допускаются некоторые послабления в правовом регулировании в течение определенного периода времени по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций.

Такой режим позволит создать благоприятные условия для разработки и внедрения цифровых инноваций, а также привлечь инвестиции в развитие предпринимательской деятельности в этой сфере.

Сейчас без специального правового регулирования подчас невозможно применение новых разработок. Например, правилами дорожного движения запрещено движение на дорогах беспилотных автомобилей.

По каким направлениям установлен экспериментальный правовой режим?

Экспериментальные правовые режимы могут устанавливаться по следующим направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций (п.2 ст.1 Закона № 258-ФЗ):

1) медицинская деятельность, в том числе с применением телемедицинских технологий и технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан, фармацевтическая деятельность;

Телемедицинские технологии обеспечивают дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами. Например, проводя операцию пациенту, российские врачи могут дистанционно консультироваться с зарубежными коллегами.

2) проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания;

Беспилотный летательный аппарат не требует присутствия экипажа на борту. При этом они могут обладать разной степенью автономности (например, быть полностью управляемыми) и различаться по конструкции.

3) сельское хозяйство. На сегодняшний день историй использования в сельском хозяйстве цифровых умных технологий не так уж и много. Цифровизацию могут позволить себе крупные сельхозпредприятия;

Так, использование цифровых платформ (например, агросистема «КлеверFarmer») для рационального управления полевым севооборотом и принятия решений на основе оперативных данных и прогнозов. То есть с помощью современных инструментов можно увеличить эффективность полевых работ.

4) финансовый рынок. Например, сервисы онлайн платежей, сервисы онлайн переводов, облачные кассы и смарт-терминалы;

5) продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом;

Электронная торговля (e-trade), особенно в пандемию коронавируса, завоевала существенную долю рынка товаров. А обучение различным дисциплинам в это время проходило с применением цифровых образовательных платформ.

6) архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, эксплуатация зданий, сооружений;

Например, в современной архитектуре выделяется новое инновационное направление — виртуальная цифровая архитектура.

7) предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

Например, создание удобных и эффективных платформ для оказания государственных услуг и осуществления контроля.

8) промышленное производство (промышленность);

Цифровые технологии в промышленности уже давно перешли рубеж от локальных сетей АСУТП и офисных компьютеров до многоуровневых распределенных корпоративных сетей со средствами контроля доступа и информационной безопасности.

9) иные направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, установленные Правительством РФ.

Принятый Закон № 258-ФЗ позволит освободить использование инноваций (пока в 8 сферах) от ограничивающих их правовых норм.

Период действия экспериментального правового режима

Срок действия экспериментального правового режима не может превышать трех лет, если Правительством РФ не принято решение о продлении указанного срока на один год. Для различных субъектов могут быть установлены различные сроки действия такого режима.

Период действия режима исчисляется с 24го рабочего дня после дня издания акта Правительства РФ либо акта Банка России о его установлении и утверждении программы такого режима, если отдельно не установлен иной срок (ст.7 Закона № 258-ФЗ).

Как бизнесмену стать участником экспериментального правового режима?

Для участия в экспериментальном режиме компаниям и ИП нужно внести инициативное предложение (ст.8 Закона № 258-ФЗ).

При этом компании и ИП должны соответствовать следующим требованиям:

не иметь недоимки по налогам, сборам, а также долгов по иным обязательным платежам, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

у ИП, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо члена коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) компании не должно быть судимости;

компания не находится в процессе реорганизации (а ИП не находится в процессе прекращения деятельности), ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

компания не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц составляет 50 и более %.

Инициативное предложение вносится компанией или ИП с приложением к нему проекта программы экспериментального правового режима и документов, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

В завершение отметим, что Закон № 258-ФЗ вступает в силу 28.01.2021 г.