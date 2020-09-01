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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Договор аренды земельного участка: нюансы и правила, которые важно не забыть

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Договор аренды земли – это соглашение, в соответствии с которым арендодатель передает арендатору определенный участок земли для эксплуатации на обусловленный срок за оговоренную цену. Чтобы этот договор соответствовал требованиям законодательства России, в нем должна содержаться информация, позволяющая идентифицировать переданный в аренду участок.

  • Какой максимальный срок, на который можно заключить договор аренды?
  • Можно ли сдать арендованный земельный участок в субаренду?
  • Какие отличительные черты договора аренды земельного участка, принадлежащего государству или административной единице?
  • Что еще следует знать при оформлении договора?

Используйте грамотно составленный образец договора аренды земельного участка и обезопасьте себя от непредвиденных ситуаций.

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