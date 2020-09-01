Договор аренды земельного участка: нюансы и правила, которые важно не забыть

Договор аренды земли – это соглашение, в соответствии с которым арендодатель передает арендатору определенный участок земли для эксплуатации на обусловленный срок за оговоренную цену. Чтобы этот договор соответствовал требованиям законодательства России, в нем должна содержаться информация, позволяющая идентифицировать переданный в аренду участок.

Какой максимальный срок, на который можно заключить договор аренды?

Можно ли сдать арендованный земельный участок в субаренду?

Какие отличительные черты договора аренды земельного участка, принадлежащего государству или административной единице?

Что еще следует знать при оформлении договора?

Используйте грамотно составленный образец договора аренды земельного участка и обезопасьте себя от непредвиденных ситуаций.