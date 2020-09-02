Как избежать рисковых моментов на торгах при банкротстве?

На какие моменты следует обратить внимание потенциальному покупателю, чтобы не остаться ни с чем?

Как мы отмечали ранее, торги, проведенные с нарушением правил, могут быть признаны судом недействительными (по иску заинтересованного лица).

Но как заранее покупателю обезопасить себя от покупки лота по необоснованно завышенной цене, от приобретения «мертвой» дебиторской задолженности, да и просто мошенников?

Мошеннические схемы, связанные с имитацией реальных торгов

По правилам торгов, его участникам (кроме победителя) возвращают ранее внесенный задаток. Обычно задаток возвращают в течении пяти рабочих дней с момента публикации итогового протокола на электронной площадке.

Суть обмана заключается в сборе задатка, который потом не возвращается участнику торгов.

Мошенники используют данные реально обанкротившейся компании и размещают лоты от имени ее конкурсного управляющего, а также приводят банковские реквизиты для перечисления задатка. Естественно, что предлагается лот по привлекательной цене.

Как противостоять этому?

Прежде всего, покупателю нужно найти информацию об имуществе, выставленном на торги.

Сведения о том, что будут проводиться торги по продаже имущества должника, в обязательном порядке публикуются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Полные данные по торгам размещаются в официальных источниках — «Коммерсанте» (по Закону № 127-ФЗ публикация является обязательной).

Понятно, что мошенническая схема рассчитана на то, чтобы у покупателя не осталось времени проверить информацию и в погоне за дешевым лотом, покупатель забыл бы о мерах предосторожности.

Недопуск к торгам

Чтобы выиграть торги по банкротству, покупателю необходимо выполнить ряд необходимых процедур, касающихся регистрации на электронной площадке.

Регистрация покупателя в системе состоит из нескольких шагов и если не выполнить формальности, то потенциального покупателя не допустят к торгам.

Участнику торгов следует заранее подготовить необходимый пакет документов (перечень документации размещается на электронных площадках) и составить заявку в соответствии с инструкцией.

Если же организатор торгов неправомерно отказал в допуске к участию в торгах, то суд может признать торги проведенными с нарушениями, а действия организатора торгов, который ограничил круг потенциальных покупателей, повлияв на результаты торгов, неправомерными.

Покупка неликвидных объектов

Процедура реализации имущества строго регламентирована. Для реализации имущества банкротов созданы многочисленные электронные торговые площадки.

По неопытности покупатель может приобрести неликвидный лот, например, право требования долга либо другие объекты, которые могут впоследствии принести убытки.

Прежде, чем покупать дебиторскую задолженность, покупателю необходимо тщательно проанализировать ее происхождение, а также вероятность взыскания денежных средств с дебитора.

Потенциальный покупатель должен «пробить» дебитора, не является ли он банкротом (например, на сайте https://arbitr.ru либо https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch, http://fssprus.ru/iss/ip), имеются ли в наличии документы, подтверждающие задолженность, основание для взыскания задолженности, не истек ли срок исковой давности по долгу, финансовое положение должника (https://online.igk-group.ru).

Намеренное ухудшение (улучшение) привлекательного (неликвидного) объекта

Зачастую продажа имущества банкрота осуществляется в интересах определенного лица или группы лиц («нужного» покупателя).

Тогда выставляемый объект представляется в непрезентабельном виде, чтобы отбить желание потенциальных покупателей на лот.

На торгах может встречаться и противоположная ситуация — намеренное улучшение выставленного на продажу объекта. Например, лот с производственным оборудованием, фотография и характеристики которого умалчивают факт некомплектности либо неисправности какой-либо части.

Покупатель должен предварительно провести проверку желаемого объекта покупки еще до начала торгов, то есть осмотреть объект продажи визуально.

Покупка объекта с обременением

По общему правилу при продаже имущества на торгах в рамках дела о банкротстве прекращаются все права третьих лиц на это имущество (ст.352 ГК РФ, ст. 138 Закона № 127-ФЗ, определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.05.2016 г. № 308-ЭС16-1368).

Но есть имущество (например, объект незавершенного строительства), которое может выставляться на торги с обременением. Например, в виде требования к покупателю принять на себя обязанность обанкротившейся компании предоставить жилые помещения и/или денежные средства участникам строительства (дольщикам-физическим лицам). Обычно такие объекты продаются со значительным дисконтом, поскольку цель продажи — поиск инвестора для завершения строительства.

Чтобы обезопасить себя от возможных проблем с покупкой объектов с обременением, прежде всего, необходимо заказать выписку из ЕГРН (https://rosreestr.net). В выписке есть пункт «Ограничение прав и обременение».

Перед тем как стать участником торгов и подать заявку на участие, необходимо тщательно проверить выставленный объект, посмотреть репутацию электронной площадки. Слишком низкая цена лота должна вызвать подозрение (хотя и лоты с неликвидом продаются по завышенной цене).

Покупая на торгах имущество должника-банкрота, компании, ИП и физические лица могут получить максимальную экономию при минимальных затратах.

Однако при малейших сомнениях в цене, качестве лота, лучше воздержаться от покупки.