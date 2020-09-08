Как получить бесплатно лекарства? Часть 1

Практически каждый человек сталкивается с необходимостью приобретения того или иного лекарственного препарата. А если в семье есть маленькие дети, то траты на лекарства могут составлять существенную долю семейного бюджета. Есть ли возможность сэкономить на расходах?

Ни для кого не секрет, что даже лечение «обычной» простуды может обойтись в одну тысячу и более рублей. Конечно, некоторые заболевания можно вылечить и народными средствами, но, если речь идет о серьезных патологиях, без дорогостоящих лекарств не обойтись.

Как бесплатно получить лекарства или приобрести их по льготной цене?

Кому положены бесплатные лекарства?

Некоторые категории граждан имеют право на бесплатное предоставление лекарственных препаратов.Например, право на бесплатные лекарства имеют:

дети в возрасте до шести лет из многодетных семей — в части лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (пп. «б» п.1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431);

инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы — в части лекарств, выдаваемых по рецептам врачей (п.1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 г. № 1157).

Перечень категорий льготников утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890 (далее по тексту — Перечень):

дети до трех лет при амбулаторном лечении — в части лекарств, выдаваемых по рецептам врачей (Приложение № 1 к Перечню);

граждане, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом (п.4 ст.14 Закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ);

ВИЧ-инфицированные, а также граждане, нуждающиеся в профилактике ВИЧ-инфекции (п.1 ст.4 Закона от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ);

граждане, страдающие злокачественными новообразованиями, гемофилией, рассеянным склерозом, юношеским артритом с системным началом и т.п., а также граждане после трансплантации органов (тканей) (п.7 ст.44, п.9.2 ст.83 Закона № 323-ФЗ);

граждане, страдающие заболеваниями, включенными в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни или инвалидности.

Отметим, что указанный Перечень лиц не является исчерпывающим.

При этом регионы могут дополнять приведенный Перечень льготников. Муниципальные льготники получают лекарства бесплатно либо с определенной скидкой (до 50% от стоимости препарата).

Перечень бесплатных лекарств

Перечень бесплатных лекарств утверждается Правительством РФ. Причем возможность получения лекарства не зависит от дохода семьи (в отличие, например, от социальных выплат).

Список льготных лекарств на 2020 год утвержден распоряжением Правительства от 12.10.2019 г. № 2406-р. В льготном списке каждому препарату присвоен соответствующий код, а также приведено описание для лечения каких болезней применяется данный препарат.

Например, к группе R05 относятся противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний. Среди бесплатных лекарств в этой группе значатся такие муколитические препараты как амброксол, ацетилцистеин, дорназа альфа (раствор для ингаляций).

Для получения бесплатного лекарства важна категория гражданина, наличие у него определенного заболевания и наличие самого препарата в Перечне.

Как мы уже отмечали, детям до 3-х лет по рецепту врача все лекарства из данного Перечня должны выдаваться бесплатно. Но если рецепт врач выписал на аналог данного лекарства из Перечня, то получить его бесплатно уже нельзя.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пересматривается Правительством РФ не реже одного раза в год, что позволяет его своевременно актуализировать.

Законом региона федеральный Перечень лекарств может быть дополнен своим.

Например, Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 672-п утвержден Перечень бесплатно отпускаемым по рецептам врачей лекарств по определенным категориям заболеваний. А в связи с пандемией коронавируса в г. Москве, граждане с подтвержденным диагнозом «COVID-19», бесплатно получают необходимые противовирусные препараты (Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ).

Но, как показывает практика, далеко не все категории нуждающихся знают о возможности бесплатного получения лекарств. Родителям с ребенком до трех лет сотрудники поликлиники не всегда выдают рецепт на льготный препарат. Педиатры зачастую умалчивают о возможности получения льготы и не ознакамливают родителей с Перечнем бесплатных препаратов (несмотря на эту обязанность).

Как получить бесплатные или льготные лекарства?

Прежде всего, гражданину нужно обратиться в медицинское учреждение (поликлинику, диспансер, больницу) для выписки бесплатного или льготного препарата. При наличии медицинских показаний получить у врача рецепт на специальном бланке.

Региональные льготники могут обратиться в Отделы социальной защиты населения.

В медицинское учреждение гражданин должен представить СНИЛС, медицинский полис, справку из ПФР (об отсутствии отказа от льгот в пользу денежной компенсации), документ, который подтверждает право на льготу (пенсионное удостоверение, справку об инвалидности и т.п.). Если речь идет о получении рецепта на детей до 3-х лет, то нужно иметь СНИЛС ребенка, свидетельство о рождении и медицинский полис.

Где можно получить бесплатно лекарства?

В каких аптеках можно получить лекарства? Лекарственные препараты, медицинские изделия по льготным рецептам можно получить в специализированных аптеках. Информацию об адресах этих аптек можно узнать у врача, который выписал бесплатный или льготный рецепт.Перечень аптек также размещается на региональных сайтах Департамента здравоохранения.

Например, для москвичей Перечень аптек (с адресами и телефонами), имеющих право на обеспечение лекарствами по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой размещен на портале открытых данных (https://data.mos.ru/opendata/punkty-otpuska-lgotnyh-lekarstvennyh-preparatov).

Далее гражданину необходимо обратиться в одну из приведенных аптек.