Как получить бесплатно лекарства? Часть 2

Какие препоны могут возникнуть на практике с бесплатным или льготным получением лекарств?

Возможные проблемы на пути получения бесплатных лекарств

Как добиться положенного рецепта на бесплатное лекарство? Если участковый врач отказывается выписать рецепт (при наличии медицинских показаний), то можно обратиться к руководителю медицинского учреждения (главному врачу). В том случае если не удалось разрешить вопрос с главврачом, то необходимо написать жалобу в региональное отделение Минздрава РФ. Удобнее всего жалобу отправить через сайт госуслуг.

Бывает, что рецепт врач выписал не на том бланке. А для получения льготного лекарства рецепт выписывается на специальном бланке, на котором должно стоять 2 печати: врача и медицинского учреждения. В этом случае аптеки откажут гражданину в получении лекарств.

Еще одним препоном на пути получения бесплатного лекарства является его отсутствие в аптеках города.

Конечно, не всегда нужен рецепт на препарат из Перечня, ведь, как правило, там включены дешевые лекарства, которых еще может и не быть в аптеках в наличии. Но если речь идет о серьезных заболеваниях (например, онкология, сахарный диабет и т.п.), то человеку необходимо добиваться получения таких жизненно необходимых лекарств.

В случае временного отсутствия лекарств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания, аптека должна организовать в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществить отпуск аналогичного лекарственного препарата, предусмотренного Перечнем лекарственных препаратов, взамен выписанного или иного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту (п.2.7 Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2004 г. № 328).

То есть аптека должна заказать препарат и выдать его гражданину в течение 10 рабочих дней (или 2 недель). Если же препарат выписан врачебной комиссией, то аптеки должны обеспечить им гражданина в течение 15 рабочих дней.

Однако аптеки могут проигнорировать данную обязанность, о чем свидетельствуют жалобы в Прокуратуру и Минздрав РФ, а также наличие судебных споров. Не так давно высшие судьи рассмотрели подобную ситуацию (Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, утв. Президиумом ВС РФ от 17.06.2020 г.).

Пример

Инвалиду I группы установлен диагноз «онкологическое заболевание» и назначено лечение лекарственным препаратом. Лечебным учреждением для получения данного препарата за счет средств федерального бюджета выписан соответствующий рецепт.

Этот рецепт был предъявлен в аптеку, с которой Минздравом края был заключен государственный контракт на поставку лекарств.

Однако в аптеке препарата не оказалось и фармацевт направила в адрес поликлиники (в которой был выписан рецепт) письмо об отзыве рецепта по причине окончания государственного контракта на обеспечение этим препаратом.

Гражданином за счет собственных средств был приобретен другой лекарственный препарат с тем же действующим активным веществом. Но в дальнейшем в возмещении средств (стоимость лекарства составляло более 95 тысяч рублей) инвалиду было отказано. Считая, что аптека нарушила его права на бесплатные лекарства, гражданин подал иск в суд о взыскании денег, потраченных на лекарства.

Отменив решение апелляции (в пользу аптеки), ВС РФ отметил следующее. В том случае если в аптеке нет необходимого препарата, аптека не вправе отзывать рецепт на препарат, а должна была отсрочить обслуживание гражданина. Если же аптека не обеспечила нуждающегося лекарством своевременно и гражданин приобрел его за свой счет, то такие расходы она должна компенсировать.

Создание Федерального «лекарственного» регистра граждан

Федеральным законом от 13.07.2020 г. № 206-ФЗ (далее по тексту — Закон № 206-ФЗ) предусмотрено создание федерального регистра граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Целью создания федерального регистра льготников является автоматизированное отслеживание фактического обеспечения граждан-льготников лекарствами, а также медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания (т.е. это единая автоматизированная база данных льготников).

Порядок ведения федерального регистра, в том числе порядок доступа к сведениям, содержащимся в нем, порядок и сроки представления сведений в указанный регистр устанавливаются Правительством РФ. Минздрав РФ уже разработал порядок ведения такого регистра.

Так, в федеральном регистре будет содержаться следующая информация:

СНИЛС (при наличии);

ФИО;

дата рождения;

пол;

адрес места жительства, места пребывания или места фактического проживания;

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата выдачи указанных документов;

номер полиса ОМС;

сведения об основаниях пребывания или проживания в РФ (для иностранного гражданина, лица без гражданства, в том числе беженца);

диагноз заболевания (состояние), включая его код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем;

категория заболевания;

сведения о назначении и отпуске лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания;

иные сведения.

То есть в регистре будет содержаться полная информация о получателе лекарств, что позволит наладить контроль (не в «ручном», а в автоматическом режиме) за обеспечением льготников лекарственными средствами в нужные сроки и в необходимом количестве.

Кроме того, информация о необходимом количестве лекарств и медицинских изделий позволит спланировать закупки препаратов.

Старт ведения Федерального регистра — 1 сентября 2020 г.

Таким образом, чтобы претендовать на получение бесплатных лекарств, гражданину необходимо быть включенным в регистр.