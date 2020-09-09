Договор цессии. Как составить?

Договор цессии широко применяется в коммерческой деятельности. Часто таким договором не совсем верно называют договор уступки права требования.

В обычном соглашении по уступке вместе с правами возможно переуступка связанных с ними обязанностей. Именно факт передачи обязанностей отличает простой договор уступки от договора цессии, который тоже является договором переуступки прав, но без обязанностей.

Например, когда банк переуступает право получения денег по кредиту: он передает контрагенту лишь право.

Иными словами, договор цессии — смена прав требования, когда один кредитор передает право требовать долг другому кредитору.

Из видео вы узнаете про следующие моменты:

1. Стороны сделки.

2. Существенные условия договора цессии.

3. Оформление договора цессии.

4. Какие права передавать запрещено?

5. Договор цессии между физлицами.

6. Договор цессии между юридическими лицами.

7. Преимущества цессии.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.