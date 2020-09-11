Регистрация по виду на жительство: что про это нужно знать

Сегодня мы поговорим о том, что нужно сделать, чтобы получить регистрацию по виду на жительство. Что именно для этого нужно, разберем далее.

Временная регистрация иностранцев

Приказом МВД России № 417 от 11 июня 2020 года определен порядок выдачи иностранным гражданам вида на жительство. В том же приказе, указан перечень документов, который иностранцу необходимо подать в территориальный орган МВД для получения вида на жительство.

После подачи документов в Министерство, иностранцу необходимо получить регистрацию по месту жительства. В обиходе это называется «получить прописку», хотя в законодательной базе такое понятие отсутствует.

Регистрация по месту жительства оформляется по тому адресу, где иностранец будет проживать. В течение семи рабочих дней после получения вида на жительство иностранец должен подать заявление о регистрации по месту жительства в территориальный орган МВД.

Перечень необходимых документов

Чтобы подать заявление о регистрации по месту жительства, иностранному гражданину нужно предъявить:

документ, удостоверяющий личность;

вид на жительство или разрешение на временное проживание;

документы, которые подтверждают право пользования жилым помещением;

квитанцию об уплате госпошлины;

само заявление, заполненное по форме, приведенной в Положении № 2 к Приказу МВД № 514 от 30 июля 2019 года.

Размер госпошлины за регистрацию согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, на сегодняшний день составляет 350 рублей.

Почему могут отказать в регистрации?

Отказ в регистрации по месту жительства вполне возможен. Чаще всего он связан с регистрацией помещений, на которые наложены ограничения.

Регистрацию нельзя оформить на жилье, которое:

находится под арестом;

является нежилым;

незаконно занято;

передано в залог;

фигурирует в судебном споре.

Ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев

Довольно часто можно услышать истории о выявлении контролирующими органами «резиновых» квартир. Количество прописанных иностранных граждан в таких квартирах превышает размер самой жилплощади. Подозрительные квартиры сотрудники МВД выявляют с помощью своей электронной базы и осуществляют проверки.

За фиктивную регистрацию иностранца законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 322.2 Уголовного Кодекса, такому лицу грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или дохода за 3 года виновного лица, принудительные работы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности либо лишение свободы сроком до трех лет.

Фиктивная регистрация сулит проблемы не только собственнику квартиры. Самому иностранцу грозит административный штраф или депортация.

Все вышесказанное не относится к иностранцам, которые находятся на учете по месту пребывания. Начиная с 8 июля 2018 года, действует новый Федеральный закон № 163-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства РФ». В нем указано, что под местом пребывания понимается любое помещение, в котором иностранец фактически проживает, либо организация, по адресу которой иностранец ставится на учет по месту пребывания.

Эти два понятия нужно уметь различать. Если место жительства — это место, в котором иностранец находится постоянно, то в месте пребывания — лишь в течение короткого срока.

Иностранец не может оформить регистрацию по месту своего трудоустройства. Исключение составляют те случаи, когда иностранный гражданин, нанятый на работу, действительно может проживать на территории компании. Например, в гостинице, общежитии, доме отдыха.