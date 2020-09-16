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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Договор поставки: предмет, нюансы, правила

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Любое предприятие взаимодействует с поставщиками разного рода товаров, необходимых для хозяйственной деятельности или реализации и получения прибыли.

Каждая поставка — это сделка, соответственно у поставляющей и принимающей стороны есть права и обязанности. Чтобы зафиксировать и отрегулировать порядок взаимодействия, заключается договор поставки.

Соглашение между поставщиком и покупателем — подвид договора купли-продажи. По форме эти документы аналогичны, но есть два важных отличия.

Договор поставки продукции — это хозяйственное соглашение, по которому продавец обязуется вовремя передать предмет сделки, а покупатель обязуется его принять и уплатить оговоренную денежную сумму.

В видеообзоре мы рассмотрим:

  • предмет договора поставки;
  • способ и оплату поставки;
  • гарантии;
  • ответственность за нарушения договора поставки.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.

Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально помочь в вопросах договора поставки. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем вас по данному вопросу: