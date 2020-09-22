Договор комиссии. Консультация юриста

Посреднические операции в бизнесе входят в число самых распространенных. Один из вариантов оформления таких сделок — договор комиссии товара.

В чем суть данного соглашения? Один из подписантов (комиссионер) за оговоренную комиссию обязуется по поручению другого (комитента) провести сделку (или несколько) от своего имени, но за счет второго подписанта. При этом подписанты не обязаны уведомлять об этом третье лицо.

Как уже указывалось выше, комиссионер может провести лишь ограниченное количество сделок по поручению второго подписанта.

Данный договор — не договор поручения, так как последний предоставляет более широкую возможность действий одного подписанта в интересах другого.

Далее в видео мы обсудим:

1. Существенные условия договора комиссии.

2. Форма соглашения.

3. На какой срок срок заключается?

4. Права и обязанности подписантов.

5. Отчет комиссионера.

6. Расторжение соглашения.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.