Изменение судебной практики по Зачёту учетом разъяснений Пленума ВС РФ. Часть 1

Зачет — это распространённый в хозяйственной деятельности метод прекращения обязательств, направленный на их завершение способом замены обязательства, которое предполагалось к исполнению, на другое, для упрощения и урегулирования отношений между сторонами.

Исполнение этого способа на практике всегда влекло как теоретические споры, так и вопросы при реализации подобного действия на практике.

Чтобы обеспечить единый подход в практике применения судами положений ГК РФ о прекращении обязательств, Пленумом ВС РФ ВС РФ № 6 от 25 июня 2020 года были разъяснены отдельные правила проведения зачета, объединены и обозначены новые тенденции правоприменительной практики.

Давайте разберемся, что установили высшие судьи.

Первое разъяснение касается однородности требований.

Второе разъяснение высших судей касается «Встречности» требований.

Третье разъяснение касалось Зачета требования с ненаступившим сроком оплаты.

Одно из разъяснений ВС РФ коснулось вопроса о моменте прекращения обязательства.

Материал подготовлен ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.