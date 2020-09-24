Предварительный договор купли-продажи: основные нюансы. Часть 1

Заключение предварительных договоров купли-продажи практикуется в России уже не первое десятилетие. Предварительное соглашение заключается, если осуществление договорных обязательств невозможно в настоящий момент времени.

Договорные отношения, касающиеся данного соглашения, регламентируются ст. 429 ГК Российской Федерации.

Сегодня в видео мы рассмотрим:

требования к договору;

почему организационное соглашение принадлежит к категории безвозмездных договоров и содержит существенные условия (какие);

предмет договора

какой пакет документов требуется, если мы говорим о предварительном договоре продажи квартиры;

стоимость объекта;

условия, при которых соглашение не считается заключенным;

срок действия договора.

Заключая предварительный договор купли-продажи, стороны не только сталкиваются с некоторыми рисками, но и получают определенные гарантии. Какие? Рассмотрим в видео.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.