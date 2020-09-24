Предварительный договор купли-продажи: основные нюансы. Часть 1

Заключение предварительных договоров купли-продажи практикуется в России уже не первое десятилетие. Предварительное соглашение заключается, если осуществление договорных обязательств невозможно в настоящий момент времени.
Договорные отношения, касающиеся данного соглашения, регламентируются ст. 429 ГК Российской Федерации.
Сегодня в видео мы рассмотрим:
- требования к договору;
- почему организационное соглашение принадлежит к категории безвозмездных договоров и содержит существенные условия (какие);
- предмет договора
- какой пакет документов требуется, если мы говорим о предварительном договоре продажи квартиры;
- стоимость объекта;
- условия, при которых соглашение не считается заключенным;
- срок действия договора.
Заключая предварительный договор купли-продажи, стороны не только сталкиваются с некоторыми рисками, но и получают определенные гарантии. Какие? Рассмотрим в видео.
Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.
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