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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Предварительный договор купли-продажи: основные нюансы. Часть 1

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Заключение предварительных договоров купли-продажи практикуется в России уже не первое десятилетие. Предварительное соглашение заключается, если осуществление договорных обязательств невозможно в настоящий момент времени.

Договорные отношения, касающиеся данного соглашения, регламентируются ст. 429 ГК Российской Федерации.

Сегодня в видео мы рассмотрим:

  • требования к договору;
  • почему организационное соглашение принадлежит к категории безвозмездных договоров и содержит существенные условия (какие);
  • предмет договора
  • какой пакет документов требуется, если мы говорим о предварительном договоре продажи квартиры;
  • стоимость объекта;
  • условия, при которых соглашение не считается заключенным;
  • срок действия договора.

Заключая предварительный договор купли-продажи, стороны не только сталкиваются с некоторыми рисками, но и получают определенные гарантии. Какие? Рассмотрим в видео.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.

Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально помочь в договоре купли-продажи. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем вас по данному вопросу: