Проводим зачет с учетом последних разъяснений Пленума ВС

Нюансы проведения зачета в различных ситуациях неоднократно разъяснялись высшими судьями. Новые тенденции при проведении зачета обозначены в Постановлении Пленума ВС РФ от 11.06.2020 г. № 6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств».

Вкратце напомним, что зачет представляет собой способ прекращения обязательств (полностью или частично) при выполнении определенных условий. Эти условия прописаны в ст.410 ГК РФ. Так, чтобы провести зачет долгов требования должны быть встречными (т.е. когда у контрагентов взаимные долги), однородными, с наступившим сроком их исполнения либо с неуказанным сроком либо со сроком, определенным моментом востребования. А в некоторых случаях допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Новые вводные от высших судей

Чтобы обеспечить единый подход в практике применения судами положений ГК РФ о прекращении обязательств, Пленумом разъяснены отдельные правила проведения зачета.

В Постановлении Пленум использует такие непривычные понятия как активное и пассивное требование. Первое означает требование инициатора зачета (т.е. это требование лица, которое выступает с заявлением о зачете), второе — требование, которым зачитывается активное требование (т.е. требование к самому заявителю зачета).

Однородность требований

Для зачета достаточно того, чтобы требования были однородными на момент проведения зачета.

Это означает, что встречные требования сторон в момент своего возникновения (т.е. изначально) могут быть неоднородными (например, требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), а к моменту зачета уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа).

Статья 410 ГК РФ допускает в том числе зачет активного и пассивного требований, которые возникли из разных оснований. При этом критерий однородности соблюдается при зачете требования по уплате основного долга (например, покупной цены по договору купли-продажи) на требование об уплате неустойки, процентов или о возмещении убытков (например, в связи с просрочкой выполнения работ по договору подряда).

Данный подход уже используется в судебной практике. Так, в Постановлении АС Московского округа от 26.06.2020 г. №А40-221264/2019 рассмотрена следующая ситуация.

Покупатель в нарушение условий договора поставки необоснованно отказался принимать продукцию поставщика. Вследствие этого поставщиком были понесены убытки за сверхнормативный оборот вагонов, оплату услуги по хранению продукции по вине покупателя. А поскольку покупатель отказался компенсировать убытки, то поставщик произвел на эту сумму зачет встречных требований. Такой зачет признан судом правомерным.

«Встречность» требований

«Встречность» требований означает, что обязательства возникают у одних и тех же лиц, одновременно являющихся и должниками, и кредиторами по отношению друг к другу. Такое определение «встречности» ранее давал Президиум ВАС РФ в постановлении от 21.02.2012 г. № 14321/11.

В определенных случаях, предусмотренных законом или договором, зачет может быть проведен в отношении требований, не являющиеся встречными. Например, при исполнении обязательства третьим лицом (п.4 ст.313 ГК РФ).

Зачет требования с ненаступившим сроком оплаты

Для проведения зачета нужно, чтобы срок исполнения обязательства по активному требованию (т.е. у инициатора зачета) наступил (за исключением случаев, когда срок не указан или определен моментом востребования). При этом для проведения зачета не является необходимым наступление срока исполнения пассивного требования (т.е. у стороны, которой предлагается провести зачет), если оно в соответствии с законом или договором может быть исполнено досрочно.

Когда обязательства считаются прекращенными зачетом

Обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который сами обязательства стали способными к зачету. Например, если срок исполнения требований наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства.

В случае если требования стали встречными в результате перемены лица в обязательстве, то момент их прекращения не может быть ранее даты такой перемены.

Зачет в случае истечения срока исковой давности

Нельзя провести зачет, если у активного требования (т.е. требования, которое предъявляет заявитель зачета) истек срок исковой давности.

Например, компания «Лютик» должна компании «Цветочек». В свою очередь, компания «Цветочек» должна компании «Лютик». Заявителем зачета является «Лютик». По дебиторской задолженности компании «Цветочек» истек срок исковой давности. До появления разъяснений Пленума суды отказывали в праве на зачет, если истек срок исковой давности по требованиям как компании «Лютик», так и компании «Цветочек».

Однако истечение срока исковой давности по пассивному требованию (в нашем примере компании «Цветочек») не препятствует проведению зачета.

На практике это означает, что если компания выступила с требованием о зачете, то кредитор компании вправе зачесть свой истекший долг новым требованием.

При этом при истечении срока исковой давности по активному требованию должник по нему, получивший заявление о зачете, не обязан в ответ на него сообщать о пропуске срока исковой давности кредитору (п.3 ст.199 ГК РФ).

Исходя из условий нашего примера, компании «Лютик» не выгодно выступать с инициативой проведения зачета.

Порядок прекращения встречных требований

Контрагенты по своему усмотрению могут определить порядок прекращения встречных требований, отличный от порядка, приведенного в ст.410 НК РФ. Например, стороны могут установить автоматическое их прекращение (т.е. не нужно никаких заявлений одной стороны о проведении зачета и т.п.) либо договором запретить их проведение без соглашения всех сторон.

Расширение способа зачета в определенных ситуациях

Еще одной новацией является расширение способов проведения зачета в случае обращения кредитора пассивного требования в суд. До разъяснений Пленума для проведения зачета нужно было подать встречный иск. Теперь можно не подавать иск, а направить заявление о зачете другой стороне и в возражении на исковое требование указать на прекращение обязательства путем зачета.

Также можно провести зачет в случае если пассивное требование (т.е. требование к заявителю) подтверждено вступившим в силу решением суда, а активное требование (т.е. требование заявителя) — нет. Такой зачет допускается, если стороны не возражают против его проведения.

Высшие судьи не возражают против проведения зачета в случаях, когда по одному из требований возбуждено исполнительное производство, а по-другому — нет.

Признание зачета недействительным

Зачет как способ прекращения обязательства является односторонней сделкой и может быть признан судом недействительным, в частности, по основаниям, предусмотренным главой 9 ГК РФ. Напомним, что односторонней является сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п.1 и п.2 ст.154 ГК РФ).