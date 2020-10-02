Какие риски несёт предварительный договор купли-продажи

В предварительном договоре купли-продажи конкретно прописываются условия, на которых будет подписываться основной договор. В данном соглашении покупателю гарантируется возможность приобрести объект по цене, прописанной в договоре.

Собственник отчуждаемого имущества, в свою очередь, получает гарантию, что предмет будет приобретен покупателем в установленный соглашением срок.

Если одна из сторон соглашения отказывается подписывать основной договор, вторая сторона имеет право подать исковое заявление о принуждении уклоняющийся стороны подписать основной договор. Вышеупомянутый иск можно подать в суд в течение полугода с момента завершения срока действия предварительного договора.

При подписании данного соглашения покупатель сталкивается с определенными рисками. Какими?

Видео подготовлено юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.