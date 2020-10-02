Исключение ИП из ЕГРИП по решению налоговиков

С 1 сентября 2020 г. предприниматели должны учитывать ряд неблагоприятных изменений, которые усложнят ведение бизнеса. Таким изменениям бизнесмены обязаны поправками в Закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту — Закон № 129-ФЗ).

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 12.11.2019 г. № 377-ФЗ в Закон № 129-ФЗ. Одним из изменений является возможность исключения налоговыми органами ИП из ЕГРИП.

До 1 сентября 2020 г. ликвидация ИП могла осуществляться в добровольном и принудительном порядке. В последнем случае ликвидация ИП осуществлялась судом по инициативе государственных органов (налоговой службы, прокуратуры, антимонопольного комитета и т.п.) или его кредиторов (по невыплаченным долгам ИП).

Теперь ситуация изменилась.

Причины исключения ИП из единого государственного реестра

Обновленная редакция Закона № 129-ФЗ позволяет налоговикам самим исключать ИП из реестра, если выполняются определенные условия (ст.22.4 Закона № 129-ФЗ).

Так, ИП признается фактически прекратившим свою деятельность в случаях, если к моменту принятия налоговой инспекцией такого решения одновременно соблюдаются следующие условия:

истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах;

ИП имеет недоимку и задолженность.

Таким образом, внесенные поправки ужесточают требования к ИП в части представления отчетности и своевременности уплаты налогов с одновременным расширением полномочий налоговиков.

То есть теперь налоговики могут начать чистку реестра, если ИП в течение 15 месяцев не направлял налоговикам отчетность либо прошло более 15 месяцев с даты истечения срока действия его патента и у него есть задолженность перед бюджетом.

В Законе № 129-ФЗ не конкретизируется, какой объем несданной отчетности или размер недоимки может стать критичным для исключения из реестра. Это означает, что имея недоимку в несколько рублей и не сдав один отчет в течение 15 месяцев, бизнесмена могут исключить из ЕГРИП.

Порядок исключения ИП из ЕГРИП

Порядок исключения ИП из реестра подразумевает несколько этапов.

1 этап. Принятие решения налоговиками об исключении ИП

При наличии одновременно этих условий признания ИП недействующим, налоговики принимают решение о предстоящем исключении его из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

2 этап. Публикация решения об исключении ИП

Решение о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП должно быть опубликовано в порядке, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения (п.3 ст.22.4 Закона № 129-ФЗ). Например, в журнале «Вестник государственной регистрации» (Письмо ФНС РФ от 02.04.2019 г. №ГД-18-14/208@).

Отследить эту информацию заинтересованным лицам можно через электронный сервис "Риски бизнеса"/"Прозрачный бизнес"/«Сведения, о публикации в журнале «Вестник государственной регистрации».

Одновременно с решением о предстоящем исключении ИП из реестра должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим предпринимателем, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления подаются в произвольной форме в течение месяца со дня опубликования решения.

3 этап. Исключение ИП из ЕГРИП

Если в указанный срок заявления не поступят в налоговый орган, то ИП исключается из реестра путем внесения в него соответствующей записи.

Исключение ИП из реестра может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы оказались затронутыми, в течение 1 года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав (п.6 ст.22.4 Закона № 129-ФЗ).

Таким образом, в реестре теперь будет указываться и новое основание исключения ИП — в связи с исключением из ЕГРИП по решению регистрирующего органа.

Жизнь бизнесмена после исключения из ЕГРИП

А может ли физическое лицо вновь зарегистрироваться как ИП в ближайшее время после исключения из реестра? Согласно обновленной редакции Закона № 129-ФЗ, не допускается государственная регистрация физического лица в качестве ИП (п.4 ст.22.1):

если не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве;

либо не истек год со дня принятия судом решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве ИП;

либо не истек срок, на который ИП по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью;

либо не истекли три года со дня исключения ИП из ЕГРИП по решению налоговиков.

ИП после признания банкротом не может быть вновь зарегистрирован в качестве ИП в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе данной процедуры (п.2 ст.216 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Выводы

С одной стороны, законодательные изменения на руку бизнесменам, которые фактически не ведут и не планируют осуществлять деятельность. Исключение из ЕГРИП избавит предпринимателя от бумажной волокиты и подачи необходимой документации для исключения его из государственного реестра.

В то же время для предпринимателей, которые не сдали в контролирующие органы хотя бы один отчет в течение последних 15 месяцев и имеющих копеечную недоимку по налогам, потеря статуса ИП означает невозможность впоследствии зарегистрировать свой бизнес в течение трех лет.

Сразу отметим, что избавившись от статуса ИП (независимо от причин такого избавления), физическое лицо не избавлено от необходимости уплаты долгов по налогам и сборам, которые возникли в предпринимательской деятельности (п.55 Постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 г. № 50).