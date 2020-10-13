Договор займа. Консультация юриста

Среди массы соглашений, договор денежного займа законно занимает одно из значимых мест. Что же это за документ и почему он так важен, вы узнаете, посмотрев наше видео.

Согласно российскому законодательству, договор займа считается таковым, когда соблюдаются ряд условий: одни из сторон соглашения передает другой стороне денежные или иные средства (вещи) на условиях их возврата в таком же объеме, количестве и качестве. После их передачи договор считается заключенным.

Договор займа не следует путать с кредитным договором, так как последний заключается исключительно между банком с одной стороны и либо юридическим, либо физическим лицом с другой. Более того, только банк имеет право заключать такие виды договоров.

Далее смотрите:

1. Какие виды договора займа существуют?

2. Что будет, если заключение договора займа не фиксируется в письменном виде?

3. Что должно быть указано в договоре?

4. Особенности договора займа между физическими лицами.

5. Долговая расписка.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.