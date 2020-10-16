Деловой этикет: что приемлемо, а что нет?

Соблюдение норм делового этикета важно для бизнеса не меньше, чем другие правила. О том, каких именно норм стоит придерживаться мы и поговорим сегодня, в нашем видео.
Какое поведение на работе считается неприемлемым?
Какие формы коммуникации лучше всего использовать и можно ли с коллегами обсуждать темы, не имеющие отношения к работе?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, в видео мы разберём:
- Какие каналы деловой коммуникации лучше всего использовать?
- Какие же элементы коммуникации наиболее приемлемы?
- А как строить общение внутри коллектива, чтобы не нарушить деловой этикет?
- А что на счет разговоров не по теме?
- А как же общие праздники и совместные подарки?
Материал подготовлен ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.