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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Деловой этикет: что приемлемо, а что нет?

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Соблюдение норм делового этикета важно для бизнеса не меньше, чем другие правила. О том, каких именно норм стоит придерживаться мы и поговорим сегодня, в нашем видео.

Какое поведение на работе считается неприемлемым?

Какие формы коммуникации лучше всего использовать и можно ли с коллегами обсуждать темы, не имеющие отношения к работе?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, в видео мы разберём:

  • Какие каналы деловой коммуникации лучше всего использовать?
  • Какие же элементы коммуникации наиболее приемлемы?
  • А как строить общение внутри коллектива, чтобы не нарушить деловой этикет?
  • А что на счет разговоров не по теме?
  • А как же общие праздники и совместные подарки?

Материал подготовлен ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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