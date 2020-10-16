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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Что нужно знать про внесудебное банкротство граждан. Часть 1

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В конце июля 2020 г. Президент РФ подписал Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты РФ в части внесудебного банкротства гражданина», который применяется с 01 сентября.

В видео мы разберём:

  • В чем суть изменений?
  • Сколько стоит внесудебная процедура признания гражданина банкротом ???
  • Какие условия должны быть соблюдены должником, чтобы обратиться с заявлением?
  • Как проходит внесудебное банкротство? Подробно, все 4 этапа.
  • Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в ЕФРСБ вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, за исключением каких?
  • Что происходит с задолженностью гражданина перед кредиторами?

Также в этом видео мы кратко обсудили порядок новой процедуры по внесудебному банкротству, а также кто может воспользоваться данной процедурой.

Материал подготовлен ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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