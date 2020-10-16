Что нужно знать про внесудебное банкротство граждан. Часть 1

В конце июля 2020 г. Президент РФ подписал Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты РФ в части внесудебного банкротства гражданина», который применяется с 01 сентября.

В видео мы разберём:

В чем суть изменений?

Сколько стоит внесудебная процедура признания гражданина банкротом ???

Какие условия должны быть соблюдены должником, чтобы обратиться с заявлением?

Как проходит внесудебное банкротство? Подробно, все 4 этапа.

Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в ЕФРСБ вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, за исключением каких?

Что происходит с задолженностью гражданина перед кредиторами?

Также в этом видео мы кратко обсудили порядок новой процедуры по внесудебному банкротству, а также кто может воспользоваться данной процедурой.

Материал подготовлен ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.