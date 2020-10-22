Как правильно выйти из ООО?

В нестабильные времена многие участники ООО задумываются о том, как выйти из сообщества и выгодно продать свою долю. Но отметим, что такая ситуация невыгодна остальным участникам.

Обществу грозят материальные потери, ведь бывшему участнику придется выплатить действительную стоимость его доли. А это часть чистых активов общества. Именно поэтому общество заинтересовано в том, чтобы таких ситуаций не происходило.

Если заранее договориться об ограничении права на выход и внести соответствующие положения в устав, то таких ситуаций получится избежать.

В противном случае нужно найти такое решение, которое устроит обе стороны. Лучше, если получится разрешить ситуацию мирным путем, а в не судебном порядке

Поэтому смотрите в сегодняшнем видео:

как действовать руководству ООО;

при каких условиях участник может предъявить требование о приобретение доли;

как правильно рассчитать ДСД;

какие подходы к толкованию этой нормы предлагает судебная практика;

как действовать участнику ООО;

какие документы подготовить перед тем как подавать заявление на выход из ООО.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.