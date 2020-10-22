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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Как правильно выйти из ООО?

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В нестабильные времена многие участники ООО задумываются о том, как выйти из сообщества и выгодно продать свою долю. Но отметим, что такая ситуация невыгодна остальным участникам.

Обществу грозят материальные потери, ведь бывшему участнику придется выплатить действительную стоимость его доли. А это часть чистых активов общества. Именно поэтому общество заинтересовано в том, чтобы таких ситуаций не происходило.

Если заранее договориться об ограничении права на выход и внести соответствующие положения в устав, то таких ситуаций получится избежать.

В противном случае нужно найти такое решение, которое устроит обе стороны. Лучше, если получится разрешить ситуацию мирным путем, а в не судебном порядке

Поэтому смотрите в сегодняшнем видео:

  • как действовать руководству ООО;
  • при каких условиях участник может предъявить требование о приобретение доли;
  • как правильно рассчитать ДСД;
  • какие подходы к толкованию этой нормы предлагает судебная практика;
  • как действовать участнику ООО;
  • какие документы подготовить перед тем как подавать заявление на выход из ООО.

Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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