Как узнать свои штрафы и оспорить их?

Как человек может проверить наличие или отсутствие штрафов? Как обжаловать незаконный штраф?

Человек может и не догадываться, что у него есть штрафы. Например, ненароком заехал на автомобиле за стоп-линию, не увидел знак «Ограничение скорости» и т.п.

Чтобы штрафы не были для человека «как снег на голову», необходимо проверять их на сайтах.

Практически каждый человек вынужден был зарегистрироваться на сайте госуслуг и ввести необходимые личные данные: ИНН, СНИЛС, номер автомобиля и т.п.

На госуслугах есть информация о штрафах ГИБДД, налоговых и судебных долгах. Поэтому можно не выходя из дому, узнать о своих долгах. С помощью госуслуг нельзя узнать о долгах по кредитам, о некоторых других административных штрафах.

Как узнать свои долги?

Долги можно проверить через сайт госуслуг либо через сайт судебных приставов, ГИБДД, налоговиков. Для проверки своих долгов на сайте госуслуг, необходимо зайти на главную страницу. Затем:

Найти информацию о транспортных, судебных и налоговых долгах. Выбрать один из пунктов и нажать кнопку «Проверить и оплатить». Ознакомиться с представленной инструкцией по получению услуги. Нажать кнопку «Получить услугу».

Например, для того чтобы получить данные по штрафам от ГИБДД нужно предварительно в личном кабинете ввести сведения о регистрации транспортного средства, номер водительского удостоверения. А далее выбрать вкладку «Транспорт и вождение» и «Автомобильные, дорожные штрафы».

На уплату штрафа выделяется 60 дней с даты вступления постановления в силу.

Для оперативного получения информации о штрафах в режиме реального времени лучше установить мобильное приложение сайта госуслуг. Другим выходом является установление настроек на госуслугах, указав удобный способ получения информации.

Это важно, потому что при оплате штрафа в течение 20 дней автоматически рассчитается скидка 50%.

Если штраф оплачивается картой «Мир», то банковская комиссия не взымается.

Чтобы сэкономить на оплате банковской комиссии автомобильного штрафа оплачивать надо:

в промежутке с 24 июня 2019 года по 23 июня 2021 года;

картой «Мир».

Картой «Мир» можно оплатить без комиссии следующие штрафы:

ГИБДД за нарушение правил дорожного движения;

Администратора Московского парковочного пространства (АМПП);

Московской административной дорожной инспекции (МАДИ);

за парковку;

Ространснадзора;

Госадмтехнадзора Московской области.

50% скидка не действует за вождение в пьяном виде, отказ от медицинского освидетельствования, употребление алкоголя после ДТП или за нарушение ПДД, из-за которого пострадали люди. Нельзя уменьшить вдвое штраф за повторные нарушения.

Чтобы получить данные по судебным долгам, нужно перейти в раздел «Безопасность и правопорядок», затем выбрать вкладку «Судебная задолженность».

Наличие долгов у судебных приставов проверяется по ФИО и дате рождения.

Эту же информацию можно найти на сайте УФССП (https://fssp.gov.ru). Банк данных исполнительных производств содержит информацию об основании взыскания задолженности, например, реквизиты судебного приказа либо решения суда.

С помощью сайта госуслуг можно узнать и налоговые долги.

Как оспорить штрафы или долги?

Узнав о долгах, человек либо соглашается и оплачивает их, либо оспаривает. На практике случается, что долги ошибочно «висят» на человеке.

Например, налоговая задолженность числилась на сайте госуслуг, однако на сайте налоговиков ее не было. В этом случае достаточно написать обращение на сайте госуслуг для того, чтобы убрали долги.

Нередко за человеком ошибочно числятся долги в банке исполнительных производств. Например, долг был давным-давно оплачен, но они по-прежнему «висят» в базе данных. Тогда нужно обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанному адресу в банке данных исполнительных производств либо по телефону или электронной почте.

Обычно запись о долгах удаляется не сразу, а в течение 3-7 дней с момента оплаты.

Иная ситуация возникает, когда человек не согласен с выставленным штрафом. Чаще всего, это касается автомобильных штрафов. На обжалование штрафов отводится 10 суток с даты получения постановления об административном правонарушении.

Подается жалоба в ведомство, которое выписало штраф.

Это может быть МАДИ, АМПП или ГИБДД.

Например, жалобу в МАДИ удобнее подать на сайте mos.ruв разделе «Услуги», на портале «Автокод», через электронную приемную Правительства г. Москва. Также можно подать жалобу очно или почтовым отправлением.

Срок рассмотрения жалобы - 10 рабочих дней с момента регистрации обращения.

Если отказано в ведомстве, то гражданин может добиваться правды через суд.