Что такое легализация документов, представляемых для аккредитации иностранного филиала или представительства?

Одной из причин отказа в аккредитации иностранного филиала или представительства является отсутствие официальной легализации документов. Что это такое? Какие виды легализации документов существуют?

Как мы уже знаем, документы, которые подаются для аккредитации филиала или представительства иностранной компании должны быть официально легализованы.

Зачем нужна легализация документов?

Легализация нужна для того, чтобы подтвердить, что представленный для аккредитации филиала или представительства документ соответствует законодательству и может быть использован на территории другого государства.

То есть иностранные документы, чтобы они имели юридическую силу на территории России, требуется узаконить.

Какие существуют виды легализации документов?

Если страна является участником Гаагской конвенции, то на ее документах делается штамп «Апостиль» с заверенной подписью сотрудника учреждения выдачи документа. Консульская легализация требуется для документов тех стран, которые не подписали Гаагскую конвенцию.

Таким образом, иностранные документы для аккредитации филиала или представительства принимаются регистрирующим органом только с подлинными отметками о консульской легализации либо заверении апостилем.

Однако в некоторых случаях предусмотрено освобождение от этих процедур при наличии международных соглашений России.

Например, между Россией и Республикой Казахстан заключено Соглашение о порядке признания официальных документов, которое вступило в силу с 29.11.2016 г. Это Соглашение освобождает от необходимости проставления апостиля на документах, выданных компетентными органами России и Республики Казахстан. У России также заключены соглашения об отмене легализации с такими странами как Азербайджан, Республика Албания, Болгария, Монголия, Словения, Словакия, Эстония, Тунис и рядом других стран.

С этими странами максимально упрощен документооборот и проставление апостилей не требуется.

Теперь рассмотрим все виды легализации документов по порядку.

1 вариант

Проставление апостиля. Это касается документов стран — участников Гаагской конвенции, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года.

Напомним, что СССР присоединился к конвенции в 1991 году (Постановление ВС СССР от 17.04.1991 г. № 2119-1 «О присоединении СССР к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов»).

Какие страны подписали Гаагскую конвенцию? Например, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай (только Аомынь) и Гонгконг (Сянган), Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Турция, Чехия, Узбекистан, Таджикистан,Эстония, Япония. К конвенции присоединились почти все страны Европы, и часть стран Латинской Америки. Их список постоянно пополняется.

Требования к апостилю изложены в ст.4 Гаагской конвенции. Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом. Он должен соответствовать образцу, приложенному к Конвенции.Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см. Апостиль может быть составлен на официальном языке выдающего его органа. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (ConventiondelaHayedu 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.

Образец апостиля выглядит так:

ОБРАЗЕЦ АПОСТИЛЯ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ APOSTILLE │

│ │

│ (ConventiondelaHayedu 5 octobre 1961) │

│ │

│ 1. Страна .................................................... │

│ Настоящий официальный документ │

│ 2. был подписан (фамилия) .................................... │

│ 3. выступающим в качестве .................................... │

│ 4. скреплен печатью / штампом (название учреждения) │

│ ........................................................... │

│ Удостоверено │

│ 5. в ............................ 6. (дата) ................. │

│ 7. (название удостоверяющего органа) ......................... │

│ 8. за N ...................................................... │

│ 9. печать / штамп 10. подпись ............................... │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Заполненный надлежащим образом, апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не требуют никакого заверения.

Таким образом, документ, на котором стоит апостиль одной из стран участниц Гаагской конвенции, без ограничений должен приниматься в другой стране — участнице этой конвенции.

Апостиль на документе проставляется только в стране выдачи документа. Например, документы турецкой компании должны иметь апостиль, проставленный в Турции.

Каждый из стран-участников конвенции должен вести книгу записей или картотеку, в которых он регистрирует проставленные апостили, указывая при этом:

порядковый номер и дату проставления апостиля;

фамилию лица, подписавшего официальный документ, и качество, в котором оно выступало, а в отношении неподписанных документов — указание органа, поставившего печать или штамп.

И по требованию любого заинтересованного лица орган, проставивший апостиль, обязан проверить, соответствуют ли сделанные в нем записи сведениям, внесенным в книгу записей или картотеку.

2 вариант

Консульская легализация. Это вариант сложнее первого и применяется для стран, которые не являются участницами Гаагской конвенции.

Речь идет о странах Азии, Африки, некоторых странах Европы. Например, ОАЭ, Иран, Ирак. Хотя следует отметить, что иностранные компании из этих стран нечасто открывают филиалы или представительства на территории России.

Чтобы легализовать иностранные документы, нужно проставить на них ряд отметок.

В России существует специальный порядок, в котором четко прописан срок оказания услуги и причина для отказа в легализации документов. Это административный регламент МИДа России (утв. Приказом МИД России от 18.06.2012 г. № 9470).

Процедура легализации документов включает в себя:

удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ;

удостоверение подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ;

подтверждение соответствия документа законодательству государства пребывания.

Порядок консульской легализации документов состоит из следующих этапов:

1) Нотариальное удостоверение документов.

Эта процедура делается у нотариуса. Заверяются переведенные на русский язык документы.

2) Удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов в Министерстве юстиции.

На этом этапе должностным лицом Минюста подтверждается подлинность подписи и печати нотариуса, заверившего перевод документа.

3) Консульская легализация документов в Консульском департаменте МИД РФ (п. 10 Административного регламента).

На этом этапе должностным лицом МИДа подтверждается подлинность печати Минюста и подписи должностного лица.

Консульский департамент Министерства находится по адресу: 119121, г. Москва, 1-ый Неопалимовский пер., д. 12. Официальный сайт: www.kdmid.ru, адрес электронной почты: text@dks.ru.

Перечень документов, необходимых для осуществления консульской легализации, содержится в п.18 регламента.

Размер консульского сбора составляет 30 долларов США (п.30 регламента). За услуги легализации документа необходимо заплатить госпошлину. Она составляет 350 рублей за каждый документ.

Услуги по консульской легализации документов представляются в течение пяти рабочих дней со дня направления заявления о легализации. Срок выдачи документов также не должен превышать пять дней.

В итоге в этот срок выдается либо легализованный документ либо документы так и остаются без легализации.

4) Документы нужно заверить в консульстве или посольстве страны, для которой проходит их легализация.