Улучшаем жилищные условия за счет государства

Государственная программа «Молодой семье — доступное жилье» стартовала практически недавно и направлена на то, чтобы облегчить молодежи жилищные условия. Программа является федеральной и на ее основе в регионах разработаны свои программы.

Несмотря на известный афоризм: «ничто так не разделяет людей, как общее жилье», молодые семьи стараются жить отдельно от родителей, в благоустроенной квартире. Многие семьи мечтают жить в собственном доме, чтобы не стать героями анекдота: «после выключения телевизора вы убеждаетесь, что слушали телевизор соседа».

Мечта о собственном жилье может стать реальностью благодаря действию федеральной программы улучшения жилищных условий. Такая программа утверждена постановлением Правительства от 17.12.2010 г. № 1050. Сама федеральная программы включает в себя несколько подпрограмм.Одна из них предполагает ипотечное кредитование под льготную ставку, другая — получение безвозмездной субсидии молодым семьям.

Обозначим наиболее популярные из них.

Федеральный проект «Ипотека». Цель программы — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов. Программа рассчитана до 2024 года.

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Цель программы — предоставление ипотечных кредитов, займов семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых. Программа рассчитана до 2024 года.

Например, с 2020 года для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке, реализуется новая программа — льготный ипотечный кредит по ставке 6%. Кроме того, семья может получить на каждого члена по 1 га земли.

Кто может претендовать на участие в программе получения субсидии?

Участником целевой программы является молодая семья. Молодая семья может быть с детьми и без детей. Но один из родителей должен являться гражданином РФ. Участником программы может стать и неполная молодая семья, в которой только один родитель, имеющий одного ребенка и более.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз.

Чтобы не было случаев злоупотребления субсидиями, установлено, что государственная субсидия не может использоваться при покупке жилья у близких родственников.

Таким образом, нельзя купить жилье у супруга, супруги, дедушки, бабушки, внуков, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

Чтобы претендовать на деньги от государства, молодая семья должна соответствовать определенным критериям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты не должен превышать 35 лет.

В Госдуме рассматривались инициативы увеличить возраст «молодости» до 40 лет, но пока предельный возраст так и остался на уровне 35 лет.

Это означает, что если одному из супругов — 20 лет, а другому — больше 35 лет, то они не смогут стать участниками данной программы.

б) молодая семья должна нуждаться в жилье.

Как это определить на практике? Ведь «кому щи пустые, а кому жемчуг мелкий».

При расчете уровня обеспеченности жильем учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для жилья помещений, которые занимает молодая семья. Жилье может быть по договору социального найма или в собственности супругов.

Чтобы определить нуждаемость в жилье, рассчитывается учетная норма площади (ст.51 ЖК РФ). Она определяется так: суммируются все жилые площади и делятся на количество членов семьи. Затем полученное значение сравнивается с учетной нормой. Значение нормы устанавливается местными властями и в каждом регионе он свой (ст.50 ЖК РФ).

Например, в Краснодаре — 10 кв.м на человека, в Омске — 12 кв.м на человека. Для Москвы норма установлена в размере 10 кв.м — для отдельных квартир и 15 кв.м — для квартир, жилые помещения в которых предоставлены разным семьям (ст.9 Закона от 14.06.2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»).

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья.

Еще одним условием является платежеспособность членов молодой семьи. Ведь определенную часть суммы за жилье семье придется заплатить. А на оставшуюся сумму семья берет ипотеку.

Остановимся подробнее на порядке и размере предоставления субсидии.

Куда можно потратить субсидию?

Сразу отметим, что субсидия не перечисляется на карту молодой семье, не выдается наличными деньгами. Приобретение жилья осуществляется через банки.

Программа предусматривает использование субсидии на:

покупку квартиры в новостройке;

покупку «вторички» — готовой квартиры;

вложение в строительство дома;

осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива;

внесение в качестве обязательного платежа по ипотечному кредиту.

Размер предоставляемой субсидии

Субсидия предоставляется в размере не менее:

30 процентов расчетной стоимости жилья — для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

То есть 30 процентов стоимости жилья семья без детей может бесплатно получить от государства. Речь идет о расчетной стоимости жилья. Как определяется эта стоимость?

Расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера субсидии, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья;

Этот норматив устанавливается местными властями и не может быть выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья по данному субъекту.

РЖ — размер общей площади жилого помещения.

Размер общей площади жилого помещения составляет:

для семьи, состоящей из 2 человек: молодые супруги или один молодой родитель и ребенок, — 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей, — по 18 кв. метров на одного человека.

Понятно, что расчетная стоимость жилья будет сильно отличаться по регионам, ведь стоимость 1 кв. метра жилья в Москве несопоставима со стоимостью жилья в провинции.

Например, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области составляет 33 070 рублей, в Краснодарском крае — 46 811 рублей. В Московской области — 110 087 рублей (Приказ Минстроительства и ЖКХ РФ от 29.06.2020 г. № 351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на 2 полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на III квартал 2020 года»).

Как мы видим, нормативная стоимость жилья намного ниже ее реальной рыночной стоимости, что в конечном итоге, приводит к тому, что семья сама доплачивает разницу между рыночной и нормативной стоимостью квадратного метра.

Как оформить документы для участия в программе?

Оформление документов для участия в программе — дело трудоемкое и состоит из нескольких шагов.

1 шаг. Молодая семья подает в органы местного самоуправления по месту жительства или в МФЦ следующие документы:

заявление о включении семьи в состав участников мероприятия ведомственной целевой программы; заявление заполняется по установленной форме.

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

копию свидетельства о браке, за исключением неполной семьи;

документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях;

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты стоимости жилья в части сверх предоставляемой социальной выплаты; например, выписку из лицевого банковского счета, справку по форме 2-НДФЛ.

копии СНИЛС каждого члена семьи.

Если кредит уже получен, а полученная субсидия направляется на его гашение, то копия кредитного договора, справку кредитора об оставшемся долге по жилищному кредиту.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Точный пакет документов нужно уточнить в местной администрации.

Далее в 10-дневный срок со дня сдачи документов принимается решение о признании либо об отказе в участии в программе. Затем молодая семья в 5-дневный срок письменно уведомляется о принятом решении.

2 шаг. В течение 15 рабочих дней после получения указанного сообщения молодой семье необходимо представить в орган местного самоуправления или МФЦ заявление о выдаче свидетельства и получить его.

3 шаг. Полученное свидетельство семья должна в течение месяца сдать в банк.

4 шаг. Банк в течение пяти рабочих дней со дня получения документов проверяет их и затем направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств, а также копии указанных документов.

Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней со дня получения заявки проверяет ее и перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве субсидии. А далее — в течение 5 рабочих дней со дня поступления на банковский счет указанных средств они перечисляются лицу, в пользу которого осуществляется платеж, например, продавцу жилья.

И в заключение отметим самое главное. Как говорится в известной пословице: «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». По данной программе Счетная палата РФ опубликовала отчет, из которого следует, что на самом деле помощь пробуксовывает (https://ach.gov.ru/news). Основная причина — недостаток финансирования, а отсюда — очереди за выплатами субсидии.

Как написано на сайте Счетной палаты — «Семьи без детей, с одним и двумя детьми зачастую не могут воспользоваться правом на получение господдержки, так как выплаты идут преимущественно многодетным семьям». Да и то, таким семья приходится ждать своей очереди. Срок ожидания в очереди зависит от региона, в котором реализуется программа и может исчисляться годами. По отзывам некоторых семей из Уральского региона, срок ожидания составил 3 года.