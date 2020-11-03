Договор переуступки: советы юриста

Договор переуступки часто используется в гражданско-правовых отношениях.
Когда подписантам какого-либо соглашения необходимо переуступить обязательства по данному соглашению третьему лицу, возникает необходимость в составлении такого документа.
Помните!
Переуступка совершается лишь по обоюдной договоренности контрагентов.
Именно факт передачи обязанностей отличает простой договор переуступки прав от договора цессии, который тоже является договором переуступки прав, но без обязанностей. Например, когда банк переуступает право получения денег по кредиту: он передает контрагенту лишь право.
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1. Типы соглашений переуступки.
2. При составлении рекомендуется придерживаться определенной схемы. Какой?
3. Последующая переуступка.
4. Что при вторичной переуступке рекомендуется прописывать в новом документе?
5. Переуступка прав на жилую недвижимость.
6. Переуступка права аренды нежилого помещения.
7. Какие пункты следует включить в договор переуступки прав аренды?
8. Преимущества договора переуступки.
Материал подготовлен юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.