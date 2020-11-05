Электронные визы в Россию с 2021 года

С 1 января 2021 г. иностранцы смогут въезжать в Россию по единой электронной визе. Как это скажется на перемещении иностранцев по территории России?

Несколько слов о том, что представляет собой виза и для чего она нужна.

Важно! Виза — это документ, который дает разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

В данном случае речь идет о визовых странах. С некоторыми странами у России заключены соглашения и иностранцы могут приезжать в Россию без оформления визы. И эти же правила действуют и для российских граждан, которые могут пересекать границы этих стран.

Например, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Киргизия, Куба, ОАЭ, Панама, Украина, Сейшельские острова, Черногория.

Как видим, для граждан Евросоюза, большинства стран Азии, Африки, а также Америки и Канады требуется виза.

Что представляет собой электронная виза?

Получение бумажной визы — дело достаточно хлопотное. Ведь нужно посетить посольство либо визовый центр, предварительно собрав множество бумаг. Все эти действия требуют от человека времени, сил и нервов. И это в эпоху цифровых технологий!

Поэтому в 2017 году в России был проведен эксперимент с оформлением электронных виз на Дальнем Востоке. Затем ввели электронные визы для поездок в Калининградскую и Ленинградскую области, а также в г. Санкт-Петербург.

По электронной «дальневосточной» визе иностранцу можно передвигаться по территории всего Дальнего Востока и прилететь в любой из аэропортов, а также приехать в любой железнодорожный пункт. Например, с такой визой иностранец может прибыть по желанию в аэропорты: Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и прочие, которые находятся на Дальнем Востоке.

Важно! Электронную визу оформляют, не выходя из дома, в режиме онлайн, через интернет.

А сейчас это особенно важно в период второй волны пандемии коронавируса. Срок оформления визы — не более 4 календарных дней, включая выходные и праздники. От иностранца не требуется никаких приглашений и подтверждений.

Оформляется такая виза бесплатно, ее не нужно распечатывать, достаточно иметь в смартфоне или ином гаджете в электронном виде.

В настоящее время такая электронная виза действует 30 дней с момента ее выдачи и иностранец может находиться по ней в одном из трех регионах до 8 суток.

Обобщив положительные и отрицательные стороны виз на примере этих трех регионов, Правительством РФ принято решение распространить этот опыт на всю территорию России (Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2020 г. № 2571-р).

Единая электронная виза

Как показал эксперимент, иностранцы охотно приезжали по электронной визе. Но срок пребывания по ней достаточно короткий. Разрешенный срок пребывания в России по электронной визе до 8 суток не означает возможность пребывания в течение 192 часов (24 часа x 8) чистого времени. День приезда и день отъезда считаются за 2 суток. То есть уже «съедается» один день.

Поэтому Правительством России принято решение увеличить вдвое срок пребывания иностранцев в России: с 8 суток до 16 суток. Вдвое увеличен и срок действия визы — с 30 дней до 60 дней.

Для того чтобы иностранец смог посчитать свои дни пребывания в России на сайте МИДа есть специальный визовый калькулятор.

Единая электронная виза также будет выдаваться однократно и использоваться иностранцами для туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целей. Дата начала действия — с 1 января 2021 года.

«Старые» электронные визы, которые были оформлены в трех регионах до 31 декабря 2020 года, будут действовать до 3 февраля 2021 года.

Кроме того, иностранцы, получившие электронные визы, например, для посещения г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеют право находиться и передвигаться только в пределах указанных территорий. А, приехав в Россию, хочется посетить и другие области.

С 1 января 2021 г. пересечь границу России можно будет через любой специально оборудованный пункт в разных регионах, то есть путешествовать можно будет по всей российской территории.

Оформлять единые визы смогут иностранцы из 52 стран мира. Например, в список вошли такие страны, как: Турция, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Франция, Чехия, Швейцария.

Безусловно, такой шаг приведет к росту туризма в России, если не помешает очередная волна коронавируса и другой пандемии.

Где можно оформить электронную визу?

Для того чтобы быстро оформить визу, иностранцу нужно зайти на сайт МИД, в подраздел «Консульский департамент». На сайте нужно заполнить заявление. Срок заполнения — не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда в Россию.