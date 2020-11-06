Как закрыть представительство или филиал иностранной компании?

Причины закрытия иностранного представительства или филиала могут быть разными. Какие документы и куда нужно представить для закрытия представительства или филиала иностранной компании?

Закрытие филиала или представительства иностранной компании — это довольно длительный процесс, но не такой трудоемкий, как аккредитация. Для того чтобы иностранный филиал или представительство можно было считать полностью ликвидированным, необходимо пройти несколько этапов, подготовить определенный пакет документов.

По какой причине может закрыться иностранное представительство или филиал?

Отметим, что ликвидация иностранного представительства или филиала может быть, как добровольной, так и принудительной.

Основными причинами закрытия иностранного представительства, филиала компании могут являться:

ликвидация самой иностранной компании, имеющей филиалы и представительство на территории России;

прекращение действия заключенного РФ с иностранным государством межправительственного соглашения, на основании которого было открыто представительство или филиал, если это прямо предусмотрено положениями такого соглашения;

решение самой иностранной компании, создавшей на территории РФ представительство и филиал.

Ликвидация представительства и филиала иностранной компании может произойти и по решению Федерального органа исполнительной власти.

Например, в случае нарушения представительством или филиалом условий их открытия и деятельности либо нарушения законодательства. Налоговая инспекция вправе прекратить аккредитацию иностранного представительства или филиала если:

в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия налоговым органом решения о ликвидации, они не представляли документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах;

не осуществлялись операции хотя бы по одному банковскому счету;

в течение последних двенадцати месяцев письма, направленные налоговиками по адресу филиала или представительства, возвращались в связи с истечением срока хранения и аналогичным причинам.

Закрытие иностранного представительства, филиала иностранной компании практически не отличается от закрытия филиала российской компании.

Что нужно сделать перед закрытием представительства, филиала?

Прежде всего, необходимо оформить решение иностранной компании о закрытии представительства или филиала на территории России.

При ликвидации иностранного представительства или филиала на территории России необходимо уволить сотрудников.

Нигде законодательно не установлено, в какой именно момент должны быть уволены сотрудники представительства или филиала иностранной компании. Но, как мы уже говорили, именно аккредитация является официальным подтверждением правового статуса представительства или филиала иностранной компании. А поэтому уволить сотрудников необходимо до момента утраты аккредитации представительства или филиала иностранной компании.

Увольнение работников осуществляется по правилам российского законодательства, то есть норм Трудового кодекса. Иностранная компания обязана предупредить сотрудников не менее чем за два месяца под подпись.

Увольняемым работникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ними сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия.

При ликвидации иностранного представительства или филиала необходимо убедиться, что у них нет долгов перед бюджетом и внебюджетными фондами РФ. Если имеются долги, то их необходимо погасить.

После погашения всех долгов, необходимо закрыть расчетные счета в банках и получить справку о закрытии таких счетов и выписку из лицевого счета. Также иностранному филиалу необходимо вернуть имущество в адрес головной иностранной компании.

Документы, необходимые при ликвидациипредставительства, филиала

Порядок ликвидации филиалов и представительств не отличается друг от друга. Закрытие филиалов и представительств иностранных компаний осуществляет МИ ФНС России № 47 по г. Москве (п.1 Приказа ФНС России от 22.12.2014 г. №ММВ-7-14/668@).

В отличие от аккредитации представительства или филиала, его закрытие — менее трудоемкий процесс. Тем не менее, неправильно оформленные документы могут свести на нет все усилия компании.

Закрытие иностранного филиала или представительства означает лишение его аккредитации и исключение из соответствующего сводного государственного реестра иностранных компаний, аккредитованных на территории России, а также снятие с налогового учета.

Какие документы нужно представить в налоговую инспекцию? Перечень необходимой документации приведен в Приказе Минфина России от 28.12.2018 г. № 293н, который как раз посвящен вопросам снятия учета в налоговой инспекции.

В инспекцию ФНС России № 47 по г. Москве нужно представить:

заявление о снятии с учета по установленной форме;

решение иностранной компании о закрытии филиала или представительства;

Решение иностранной компании о закрытии своего филиала или представительства действительно в течение 15 дней со дня его принятия.

выписки из реестра иностранной компании страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, который подтверждает прекращение деятельности иностранной компании в этой стране;

Такой документ нужен, если ликвидация иностранного филиала или представительства происходит по причине прекращения деятельности самой иностранной компании.

налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, по налогам, подлежащим уплате указанной иностранной компанией.

Эти отчеты должны быть составлены за последний налоговый либо отчетный либо расчетный период, который предшествует дате прекращения деятельности иностранного филиала или представительства на территории России.

Далее в течение трех рабочих дней налоговики передают сведения о ликвидации иностранного представительства или филиала во внебюджетные фонды для снятия их с регистрационного учета.

Следует помнить, что иностранные документы принимаются регистрирующим органом только с подлинными отметками о консульской легализации либо заверении апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации, вместе с заверенным — нотариально либо в консульском загранучреждении — переводом на русский язык.

Как мы уже отмечали, в том случае если страна является участником Гаагской конвенции, то на ее документах делается штамп «Апостиль» с заверенной подписью сотрудника учреждения выдачи документа. Консульская легализация требуется для документов тех стран, которые не подписали Гаагскую конвенцию.

Снятие с учета в МИ ФНС России № 47 по г. Москве, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о снятии с учета, но не ранее окончания выездной налоговой проверки, если она будет проведена.

По итогам ликвидации представительства или филиала иностранной компании налоговая инспекция выдает информационный лист о прекращении действия аккредитации данного представительства или филиала компании. По итогам снятия с налогового учета — уведомление о снятии с учета.

Но в случае ликвидации иностранного представительства или филиала на основании решения налоговиков информационный лист о внесении записи в государственный реестр о прекращении аккредитации не выдается.

А стоит ли ожидать налоговую проверку при закрытии иностранного представительства или филиала?

После того, как налоговики получат заявление о прекращении деятельности иностранной компании, налогоплательщика может ожидать налоговая проверка.

Назначенная выездная налоговая проверка может существенно увеличить сроки ликвидации иностранного филиала, представительства компании от трех месяцев до года.

В ходе проведения проверки налоговики вправе запросить у иностранного филиала, представительства документы, имеющие отношение к порядку исчисления и уплаты налогов.

Сама процедура проведения налоговой проверки такая же, как и у филиалов российских компаний.

Налоговая проверка филиала, иностранного представительства может проводиться на территории налоговой инспекции либо на территории налогоплательщика. При этом налоговые инспекторы вправе провести осмотр любых закрытых помещений, имущества налогоплательщика.

Но следует отметить, что не всегда закрытие иностранного филиала, представительства компании сопровождается проведением выездной налоговой проверки.

На практике при закрытии иностранного филиала или представительства налогоплательщику вручается лист согласования, так называемый «бегунок» с указанием отделов налоговой инспекции, в которых необходимо проставить соответствующую отметку.

Избежать проведения выездной налоговой проверки можно, если по результатам такого «бегунка» у иностранного филиала, представительства: