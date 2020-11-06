Сколько стоит юридическое сопровождение

Каждому предприятию необходимо качественное юридическое сопровождение. Квалифицированная юридическая помощь в различных направлениях деятельности востребована и актуальна в любых правовых ситуациях.

Как понять, что вам нужны юридические услуги сопровождения? Чем юридическое сопровождение деятельности сторонней организацией отличается от деятельности штатного юриста и как определиться с выбором квалифицированной юридической поддержки? Расскажем о преимуществах юридического сопровождения деятельности.

Что такое юридическое сопровождение и кому оно необходимо?

Юридическое сопровождение — это передача правовых дел компании сторонней юридической фирме, которая полностью или частично берет на себя полноценную работу штатного юриста.

Например, сторонняя юридическая компания может вести только налоговые дела или представлять интересы предприятия в суде. Данный вариант подходит в том случае, когда в организации есть один-два штатных юриста, которые в силу ежедневной работы или отсутствия специализации по какому-либо вопросу не могут вести иные или сложные задачи.

Если в штате компании отсутствует юрист, тогда юридическое сопровождение деятельности обеспечивает юридическая компания, которая выполняет текущую договорную, судебную и другую работу, которая включена в профессиональные обязанности штатного юриста.

Как правило, юридические услуги сопровождения необходимы субъектам малого и среднего бизнеса. Такие компании зачастую не могут иметь в штате своего юриста.

Причем именно малые и средние предприятия чаще всего имеют юридические сложности, которые и необходимо доверить опытным юристам. Тем временем для крупных компаний подобный вариант правового сопровождения является менее актуальным. Крупные организации могут позволить себе иметь полный штат юристов различных специализаций, так как обладают наибольшим количеством денежных ресурсов.

Поэтому юридические услуги сопровождения рекомендуются тем компаниям, которые нацелены на оптимизацию своей деятельности и финансовых расходов. Такой вариант окажется намного дешевле наличия в штате собственного специалиста.

Плюсы юридического сопровождения

Преимуществами юридического сопровождения деятельности можно назвать:

1. Экономию финансовых ресурсов

Из расходов можно будет исключить оплату рабочего места сотрудника, включая технику, а также премии, отпускные и другие компенсационные платежи, положенные штатному сотруднику. При сложении перечисленных затрат и заработной платы собственного юриста, то услуги юридической компании обычно обходятся гораздо дешевле.

2. Уменьшение налоговых отчислений

При отсутствии в штате юриста, нет необходимости делать налоговые отчисления с заработной платы сотрудника. Получается, вы можете сэкономить ещё 49% от сумм, перечисленных выше.

3. Постоянное оказание услуг

Всегда существует вероятность того, что штатный специалист может прекратить рабочую деятельность в связи с уходом на больничный, в отпуск или вовсе уволиться. Специалисты юридической компании, работающие по договору юридического сопровождения, работают бесперебойно, так как при отсутствии закрепленного за компанией юриста, в деятельность может включиться другой юрист.

4.Высокое качество правового обслуживания

На конкурентном рынке юридических услуг, каждая юридическая компания стремиться упрочить свои позиции, поэтому старается предоставлять качественные услуги. Качество услуг здесь выражается в подборе грамотных и опытных юристов, повышающих свою квалификацию, а также в клиентоориентированности, формировании лояльности клиентов и грамотном подходе в системе обслуживания клиентов. Все это позволяет оказывать правовые услуги на высоком уровне.

5.Многопрофильность услуг

Различные виды спорных ситуаций предполагают привлечение разнопрофильных специалистов. Зачастую 1 штатный сотрудник не в силах профессионально разобраться с ними. В юридическом сопровождении сторонней юридической компании такими вопросами могут заниматься несколько юристов. Например, в нашей компании «РосКо», вы получите комплексное юридическое сопровождение по цене 1 штатного сотрудника.

Подведем итоги

Конечно, юридическое сопровождение, помимо перечисленных преимуществ, может иметь и минусы. Но в главном вопросе — цена юридического сопровождения в сравнении с наличием в штате собственного юриста, сопровождение здесь является наиболее выгодным вариантом.

Безусловно, юридическое сопровождение деятельности сторонней юридической компанией финансово будет значительно выгоднее для предприятий малого и среднего бизнеса, если учитывать дополнительно, что стоимость таких услуг в компании «РосКо» начинается от 25 000 рублей.

Доверить вопрос юридического сопровождения бизнеса юридической компании — это выгодное, рациональное и современное решение, которое позволит сэкономить малому и среднему бизнесу значительные финансовые ресурсы.