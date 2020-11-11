Что делать, если вам отказали в бесплатном тесте на COVID-19?

В каких случаях больному человеку должны сделать тест на COVID-19? Куда жаловаться, если отказали в бесплатном тесте?

СМИ пестрят историями, в которых люди рассказывают, что, будучи с высокой температурой, с потерей обоняния и другими симптомами коронавируса и вдобавок, имевшие контакт с больными COVID-19, не могут получить от врача направление на тест. При этом сдать тест на COVID-19 платно в частной клинике невозможно, поскольку людей не принимают с признаками болезни. Получается замкнутый круг.

Для начала определимся, а кому положен бесплатный тест на COVID-19?

Кому должны сделать бесплатный тест на COVID-19?

По данным Роспотребнадзора на 01.11.2020 г. в России проведено более 61,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Тестирование на COVID-19 сейчас как нельзя актуально, ведь каждый день в России выявляется рекордное число больных.

В государственных и частных медучреждениях применяют ПЦР-диагностику. Именно анализ методом ПЦР показывает, есть ли сейчас в организме человека коронавирусная инфекция.

Кто может пройти бесплатно тест на COVID-19?

Перечень таких лиц обозначен в п.1.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 г. № 9. Бесплатно пройти тест могут граждане:

вернувшиеся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний;

контактировавшие с больными COVID-2019;

с диагнозом «внебольничная пневмония»;

старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, — 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, — немедленно;

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях ФСИН России — при появлении симптомов респираторного заболевания.

На практике граждане, которым предстоит лечь в больницу на плановую операцию или осмотр, зачастую сталкиваются с необходимостью за свой счет делать тест на COVID-19.

Но такое требование неправомерно.

Существует приказ Минздравоохранения РФ от 19.03.2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», который предусматривает определенные процедуры перед плановой госпитализацией. Среди таких процедур значатся при наличии медицинских показаний — обзорная рентгенография или КТ легких и тестирование на COVID-19.

Все это должно быть предоставлено бесплатно, по полису ОМС.

Но, как говорится гладко только на бумаге, да забыли про овраги.

Диагноз «внебольничная пневмония» без рентгенологических признаков воспаления легких поставить невозможно. Получить же направление на КТ легких в регионах непросто, да и больные, получившие направление врача, ждут очереди несколько дней.

В любом случае, чтобы сдать бесплатный тест нужно направление от врача. Для этого нужно либо вызвать врача, либо записаться на прием через регистратуру поликлиники.

Куда жаловаться, если пациенту отказывают в бесплатном тесте?

Право граждан на получение бесплатной медпомощи в государственных и муниципальных учреждениях прямо закреплено в п. 1 ст. 41 Конституции РФ. Но, к сожалению, нередки случаи, когда это право нарушается. Например, отказ в плановой госпитализации без проведенного за счет пациента теста — недопустим и является нарушением прав на оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Также, как и отказ в выдаче направления больному на бесплатный тест при наличии показаний.

В этом случае нарушены права пациента в части ОМС и первым делом необходимо обратиться по телефону горячей линии страховой компании. Название страховой компании написано на полисе ОМС.

В случае возникновения недопонимания со стороны медицинского персонала, нужно обратиться с жалобой к руководству медучреждения.

Если обращение к руководству медучреждения не возымело успеха, то нужно обратиться на горячую линию по коронавирусу Минздрава, а также сообщить о нарушении в Роспотребнадзор.

Еще одним бичом в последнее время стала работа «скорой». Несмотря на то, что действия «скорой» детально расписаны, во многих регионах больные люди ждут скорую по нескольку дней (Приказы Минздрава РФ от 26.03.1999 г. № 100 и от 20.06.2013 г. № 388н).

Бывает ситуация, что «скорая» не приезжает совсем.

Понятно, что в ситуации, когда человек болен, ему не до бумаг. Тем не менее, все обращения нужно направлять в письменном виде и добиваться проставлении отметки о принятии. Впоследствии все зафиксированные обращения будут служить доказательством неоказания помощи и поводом для обращения в прокуратуру и в суд.

Незаконный отказ в оказании медицинской помощи может повлечь и уголовное наказание (ст.124 УК РФ). Все зависит от последствия неоказания помощи для больного.