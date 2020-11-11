Ипотечные программы, реализуемые государством (часть 1)

Чтобы приблизить исполнение мечты о собственном жилище, государство предлагает нашим гражданам различные программы. Возможно ли приобрести жилье под минимальный банковский процент?
Как мы уже говорили в предыдущих выпусках, федеральная программа по обеспечению жильем граждан России предусматривает:
- выдачу денежной безвозмездной субсидии в определенном размере, например 30-35% от стоимости жилья;
- иные виды поддержки, которые включают в себя оформление льготной ипотеки, реструктуризация ипотеки некоторым категориям граждан, ипотечные каникулы.
Такая поддержка осуществляется на федеральном и региональном уровнях.
Когда семья не соответствует критериям для получения безвозмездной субсидии на жилье, да и просто нет сил, чтобы отстоять в длиннющей очереди, которая медленно продвигается, есть другой выход — получение льготной ипотеки.
Основой для разработки местных программ является федеральная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 и от 30.12.2017 г. № 1711).
Различные ипотечные программы могут действовать как для всех категорий граждан, либо для определенной категории.
Ипотечные программы с господдержкой
На сегодняшний день наиболее востребованными являются ипотечные государственные программы, позволяющие любому гражданину России приобрести жилье по низкой ставке — не выше 8% годовых.
Одна из таких программ — семейная ипотека по ставке 6% годовых.
Семейная ипотека
Для семейной ипотеки предусмотрены следующие условия:
- ограничений по возрасту родителей нет;
- родители и дети должны являться гражданами РФ;
- даты рождения второго и последующего ребенка у заемщика приходятся на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 года. В этом случае семья должна заключить кредитный договор до 1 марта 2023 г.
- либо заемщик может иметь одного ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае семья должна заключить кредитный договор до 31 декабря 2027 г.
- первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.
Где взять первоначальный взнос? Это могут быть сбережения заемщика и членов его семьи, деньги за счет материнского капитала, займ от другого физического лица или работодателя и т.п.
По данной программе имеются требования к приобретаемому жилью.
Это должно быть готовое или строящееся жилье или жилье с земельным участком на первичном рынке.
Жилье должно приобретаться только у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда), а также за исключением жилья, приобретенного по «дальневосточной» программе.
Размер кредита составляет:
- до 12 млн. рублей включительно — для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- до 6 млн. рублей включительно — для жилых помещений, расположенных в иных регионах.
В какой обратиться банк за кредитом?
В программе семейной ипотеки участвуют следующие банки (Приказ Минфина РФ от 19.02.2018 г. № 88):
- Сбербанк России;
- Банк ВТБ;
- АО «Газпромбанк»;
- АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;
- АО «Райффайзенбанк»;
- ПАО «РОСБАНК»;
- другие банки.
Всего 50 банков.
Какие документы должен принести претендент в банк?
Например, в Сбербанке перечень документов такой:
- паспорт заемщика и супруга (и);
- действующий брачный договор при наличии;
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика.
Это могут быть справки 2-НДФЛ, выписки из трудовой книжки заемщика.
Стаж работы заемщика должен быть не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.
Когда банк одобрит кредит, дополнительно заемщик представляет:
- документы по кредитуемому жилому помещению. Эти документы могут быть предоставлены в течение 90 календарных дней с даты принятия банком решения о выдаче кредита;
- документы, подтверждающие наличие первоначального взноса у заемщика (это может быть выписка об остатке денежных средств на счете или вкладе, открытом им в банке);
- свидетельства о рождении всех детей заемщика;
- иные документы, подтверждающие наличие у детей гражданства России.
Такие документы банк запрашивает, если в свидетельстве о рождении ребенка нет отметки о гражданстве.
Дополнительно при кредитовании семей с ребенком-инвалидом, предоставляется справка, подтверждающая факт установления инвалидности. Эта справка имеет определенную форму и выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Перечень документов может варьироваться в зависимости от банка-кредитора.