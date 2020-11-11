Ипотечные программы, реализуемые государством (часть 1)

Чтобы приблизить исполнение мечты о собственном жилище, государство предлагает нашим гражданам различные программы. Возможно ли приобрести жилье под минимальный банковский процент?

Как мы уже говорили в предыдущих выпусках, федеральная программа по обеспечению жильем граждан России предусматривает:

выдачу денежной безвозмездной субсидии в определенном размере, например 30-35% от стоимости жилья;

иные виды поддержки, которые включают в себя оформление льготной ипотеки, реструктуризация ипотеки некоторым категориям граждан, ипотечные каникулы.

Такая поддержка осуществляется на федеральном и региональном уровнях.

Когда семья не соответствует критериям для получения безвозмездной субсидии на жилье, да и просто нет сил, чтобы отстоять в длиннющей очереди, которая медленно продвигается, есть другой выход — получение льготной ипотеки.

Основой для разработки местных программ является федеральная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 и от 30.12.2017 г. № 1711).

Различные ипотечные программы могут действовать как для всех категорий граждан, либо для определенной категории.

Ипотечные программы с господдержкой

На сегодняшний день наиболее востребованными являются ипотечные государственные программы, позволяющие любому гражданину России приобрести жилье по низкой ставке — не выше 8% годовых.

Одна из таких программ — семейная ипотека по ставке 6% годовых.

Семейная ипотека

Для семейной ипотеки предусмотрены следующие условия:

ограничений по возрасту родителей нет;

родители и дети должны являться гражданами РФ;

даты рождения второго и последующего ребенка у заемщика приходятся на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 года. В этом случае семья должна заключить кредитный договор до 1 марта 2023 г.

либо заемщик может иметь одного ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае семья должна заключить кредитный договор до 31 декабря 2027 г.

первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.

Где взять первоначальный взнос? Это могут быть сбережения заемщика и членов его семьи, деньги за счет материнского капитала, займ от другого физического лица или работодателя и т.п.

По данной программе имеются требования к приобретаемому жилью.

Это должно быть готовое или строящееся жилье или жилье с земельным участком на первичном рынке.

Жилье должно приобретаться только у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда), а также за исключением жилья, приобретенного по «дальневосточной» программе.

Размер кредита составляет:

до 12 млн. рублей включительно — для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

до 6 млн. рублей включительно — для жилых помещений, расположенных в иных регионах.

В какой обратиться банк за кредитом?

В программе семейной ипотеки участвуют следующие банки (Приказ Минфина РФ от 19.02.2018 г. № 88):

Сбербанк России;

Банк ВТБ;

АО «Газпромбанк»;

АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

АО «Райффайзенбанк»;

ПАО «РОСБАНК»;

другие банки.

Всего 50 банков.

Какие документы должен принести претендент в банк?

Например, в Сбербанке перечень документов такой:

паспорт заемщика и супруга (и);

действующий брачный договор при наличии;

документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика.

Это могут быть справки 2-НДФЛ, выписки из трудовой книжки заемщика.

Стаж работы заемщика должен быть не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

Когда банк одобрит кредит, дополнительно заемщик представляет:

документы по кредитуемому жилому помещению. Эти документы могут быть предоставлены в течение 90 календарных дней с даты принятия банком решения о выдаче кредита;

документы, подтверждающие наличие первоначального взноса у заемщика (это может быть выписка об остатке денежных средств на счете или вкладе, открытом им в банке);

свидетельства о рождении всех детей заемщика;

иные документы, подтверждающие наличие у детей гражданства России.

Такие документы банк запрашивает, если в свидетельстве о рождении ребенка нет отметки о гражданстве.

Дополнительно при кредитовании семей с ребенком-инвалидом, предоставляется справка, подтверждающая факт установления инвалидности. Эта справка имеет определенную форму и выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Перечень документов может варьироваться в зависимости от банка-кредитора.