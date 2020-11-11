Обжалование административного штрафа без судебных баталий

Никто из нас не застрахован от получения штрафа. Но не всегда штраф бывает справедлив. Как оспорить незаслуженно полученный штраф без судебных баталий?

За совершенные правонарушения виновнику может грозить административный штраф. Административную ответственность может понести как обычный гражданин, так и должностное лицо компании, предприниматель или юридическое лицо. Для каждого из нарушителей своя мера ответственности. Самый максимальный размер штрафа налагается на юридическое лицо. Например, нарушение миграционного законодательства — прием на работу иностранца без разрешения на работу или патента будет стоить компании 800 тысяч рублей (ст. 18.15 КоАП РФ).

В настоящее время административный штраф может быть взыскан одновременно как с компании, так и с его должностных лиц, например директора. Минюст разработал проект нового КоАП, в котором исключается двойная ответственность. Но это пока проект, даже не внесенный на рассмотрение в Госдуму.

Кто может оштрафовать?

Кто чаще всего выписывает штрафы? Топ-лист штрафов выглядит так: ГИБДД, МВД Роспотребнадзор, ИФНС.

Если дело рассматривается в судебном порядке, то штраф может назначаться судьей.

Нужно понимать, что накладывать административные штрафы могут только должностные лица государственных органов. А сумма уплаченного штрафа поступает в бюджет. В этой связи незаконными являются штрафы, которыми зачастую пугают посетителей развлекательных центров, общепита. Например, штраф за шумное поведение, курение за столиком заведения не должны накладывать владельцы ресторана. Вся информация должна быть передана полиции. Если нарушение действительно было, то будет составлен протокол об административном нарушении.

Как правило, протокол оформляется на месте происшествия, но в некоторых случаях сразу может быть составлено постановление по «административке». Например, если нарушение ПДД зафиксировано на фото- и видеозаписи либо человек согласен с тем, что совершил правонарушение (ст.28.6 КоАП РФ).

Как и в какие сроки можно обжаловать штраф?

Привлечение к административной ответственности оформляется в виде постановления по делу об административном правонарушении (ст.29.10 КоАП РФ). На обжалование штрафов отводится 10 календарных дней с даты получения постановления (п.1 ст.30.3 КоАП РФ). В отчет срока включаются выходные и праздничные дни. Подается жалоба в то ведомство, которое выписало штраф. Это может быть ГИБДД, ИФНС, МВД.

Если по уважительным причинам 10-дневный срок на обжалование пропущен, то он может быть восстановлен в суде.

Причины «уважительности» в законе не прописаны. На практике их решают судьи в каждом конкретном случае, исходя из представленных нарушителем документов.

И не всегда это решение кажется справедливым. Например, высшие судьи не сочли нахождение человека в служебной командировке уважительной причиной пропуска срока обжалования (Решение ВС РФ от 01.03.2018 г. № 53-ААД18-2).

В другом деле постановление по «административке» было получено родственниками заявителя, поскольку он находился в командировке в другом городе. И в этом случае судьи не поддержали заявителя в восстановлении пропущенных сроков (Решение ВС РФ от 12.09.2018 г. № 6-ААД18-2). Видимо логика судей заключается в том, что родственники могли сообщить нарушителю и, будучи в другом городе, человек должен был составить и отправить жалобу на постановление.

А такое стечение обстоятельств, как помещение заявителя в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России также, по мнению судей, не служит препятствием для обжалования административного штрафа за нарушение режима пребывания иностранцев в России (Решение ВС РФ от 09.08.2018 г. № 9-ААД18-23).

Поэтому нужно стараться уложиться в отведенный законом 10-дневный срок обжалования постановления. Если заявитель уверен в своей правоте и есть документальное подтверждение, свидетельские показания, то велика вероятность, что жалобу удовлетворят. Например, инспектор выписал водителю штраф за нарушение тонировки стекла. В жалобе нужно указать, что никаких замеров светопропускаемости стекол сделано не было. За подачу жалобы заявителю не нужно ничего платить. Жалоба составляется в произвольной форме в 2-х экземплярах.

В общем случае срок рассмотрения жалобы составляет 10 календарных дней с момента ее получения (п.1 ст.30.5 КоАП РФ).

Самым благоприятным исходом для заявителя является отмена постановления и прекращение производства по делу.

В случае если обжалование постановления не увенчалось успехом, нужно обращаться в суд.