Внесение изменений в устав Общества

Бизнесу приходится все время подстраиваться под постоянно меняющиеся рыночные условия. Может возникнуть потребность в обновлении устава, например, при увеличении уставного капитала или изменении срока полномочий директора.

Чтобы внесенные поправки имели юридическую силу и на общество не был наложен штраф за непредставление сведений, необходимо их зарегистрировать.

Об особенностях процедуры мы и поговорим сегодня.

1. Для начала определимся с понятием устава.

2. Когда необходимо изменять устав?

3. Для принятия некоторых поправок требуется единогласное решение участников. Каких?

4. Особенности процедуры

5. Как проходит собрание?

6. Участники общества оформляют изменения в устав ООО двумя способами. Какими?

7. Какие документы подаются для государственной регистрации директором общества, подпись которого обязательно удостоверяется нотариусом?

В данном видео юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Даниил Клычков ответит на эти вопросы, а также детально разберет тему внесения изменений в устав Общества.