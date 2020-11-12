Ипотечные программы, реализуемые государством (часть 2)

Кроме семейных программ, государством реализована ипотека для остальных граждан. Несмотря на то, что ставка по такой программе немного выше, чем по семейной ипотеке, она пользуется популярностью.

Для тех граждан, которые не смогут воспользоваться семейной ипотекой, государством предусмотрена еще одна программа льготной ипотеки.

Льготная ипотека «для всех»

Федеральная программа разработана в разгар пандемии коронавируса и предусматривает ипотечную ставку в размере 6,5 процентов (Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 г. № 566).Причем такая ставка устанавливается на весь срок кредитования.

Льготная программа действует до 1 ноября 2020 г. Но, с большой степенью вероятности она будет продлена до 31 декабря 2021 года. Уже готов проект постановления. В планах Минфина РФ увеличить общий объем кредитов с запланированных 900 млрд рублей. до 2,8 трлн рублей.

Условия ипотеки

Ни возраст заемщика, ни срок кредита не ограничен. Только имеется требование к приобретаемому жилью — квартира должна быть в новостройке: в строящемся доме или уже сданном в эксплуатацию. На «вторичку» кредит взять нельзя. Продавцом жилья может быть юридическое лицо. То есть взять кредит на покупку жилья у «физика» не получится.

Так же, как и в семейной ипотеке, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. На оплату первоначальной стоимости жилья можно использовать материнский капитал и другие виды поддержки, например, субсидии от государства.

Сумма кредита различается в зависимости от региона приобретения жилья. Если жилье находится:

в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, то кредит можно взять до 12 млн рублей включительно;

в других регионах — до 6 млн рублей включительно.

Речь идет о сумме кредита, а стоимость жилья может быть и выше. Например, кредит оформлен на 12 млн рублей на покупку новостройки в г. Москве за 18 млн рублей.

В регионах цена нового жилья дешевле и может стоить меньше 6 млн рублей. Тем не менее, выгоднее взять кредит на большую сумму, поскольку квартира может быть с «черновой» отделкой или дешевым ремонтом и нужны деньги на ремонт.

Условия ипотеки, которую предлагает ВТБ по данной программе

Процентная ставка — 6,1% при условии комплексного страхования.

Срок кредита — до 30 лет.

Первый взнос — от 15%.

Комплексное страхование:

страховка квартиры — обязательно и оформляется после оформления права собственности;

страховка жизни и трудоспособности — по желанию заемщика;

Гражданство заемщика — РФ.

Требования к жилью — программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании), а также готового жилья по договору купли-продажи у застройщика;

Срок действия программы — до 01.11.2020 г.

Для оформления кредита понадобятся следующие документы:

заявление-анкета;

паспорт гражданина РФ;

СНИЛС;

ИНН — необходимо только при заполнении заявления-анкеты;

заверенная копия трудовой книжки или выписка;

подтверждение дохода за последние 12 месяцев: справка по форме 2-НДФЛ либо по форме банка или

копия декларации 3-НДФЛ со штампом налоговой или выписка по зарплатной карте, в т.ч. из интернет-банка.

Если заемщик получает зарплату на карту ВТБ, то трудовая книжка и подтверждение дохода не требуются.

Отметим, что никаких ограничений по количеству и видам ипотеки нет. Все зависит от платежеспособности заемщика. То есть он может оформить и семейную ипотеку, и льготную «для всех».

Безусловно, льготная ипотечная программа вызвала всплеск спроса на рынке ипотечного кредитования.

Приведем несколько цифр. По данным «Дом.РФ», в России за три квартала 2020 года было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,7 трлн рублей. Эта немногим меньше, чем российские банки предоставили кредитов за весь 2019 год — 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей. Почти 90% выданных кредитов на новостройки пришлось на ипотеку под 6,5% годовых.

По прогнозам «Дом.РФ» в случае продления программы льготной ипотеки на новостройки может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.

Кроме того, по льготной ипотеке также можно получить налоговый вычет в размере 13%. Размер вычета составляет:

до 2 млн рублей — расходы на приобретение жилья;

до 3 млн рублей — расходы на оплату процентов по ипотеке.

Но если оплата жилья осуществлялась материнским капиталом, за счет государственных субсидий, средств работодателей или иных третьих лиц, то вычет не положен.

Немножко дегтя

Но такие радужные прогнозы омрачаются тем, что ипотечное жилье — это все-таки кабала, минимум на 20 лет, ведь в случае потери работы, бизнеса можно лишиться квартиры.

Ипотека позволила оживить рынок новостроек, но это только на время. Чтобы выплачивать ипотеку, нужна стабильная работа в стабильной экономике.