Как получить разрешение на открытие представительства иностранной авиакомпании?

Как иностранной авиакомпании получить разрешение на открытие своего представительства на территории России?

Иностранным авиакомпаниям выгодно иметь представительства на территории РФ, через которые они представляют свои интересы в России. Многие известные авиакомпании имеют представительства в крупных городах России. Например, авиакомпания «Турецкие авиалинии» имеет представительства АО «Тюрк Хава Йоллары» в 7 городах России, представительство немецкой авиакомпании «Люфтганза Карго АГ» — в 3 городах России.

Чтобы представительство иностранной авиакомпании могло законно работать на территории России, необходима так называемая аккредитация, т.е. регистрация в контролирующих органах.

Как открыть представительство иностранной авиакомпании?

Открытие представительства любой иностранной компании в России регулируется Федеральным законом от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» (далее по тексту — Закон № 160-ФЗ). Закон № 160-ФЗ устанавливает общие правила аккредитации, т.е. получения разрешения на открытие представительства в России. А порядок открытия представительства авиакомпании регулируется специальным регламентом, который утвержден Приказом Минтранса РФ от 06.02.2013 г. № 25.

Уполномоченным органом по аккредитации представительства иностранной авиакомпании является Федеральное агентство воздушного транспорта — Росавиация.

Именно Росавиация осуществляет принятие решений:

об аккредитации представительств иностранных авиакомпаний;

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных представительств иностранных авиакомпаний, о прекращении действия их аккредитации;

об аккредитации иностранцев, являющихся работниками представительств иностранных авиакомпаний.

Перечень представительств, в отношении которых Росавиацией принято решение об аккредитации на территории России, размещен на сайте Росавиации в разделе «Международная деятельность».

Какие документы нужны для аккредитации?

Для аккредитации представительства необходимо представить в Федеральное агентство воздушного транспорта следующие документы:

1) Положение о представительстве иностранного авиапредприятия;

Оригинал либо нотариально заверенную копию.

Положение разрабатывается головной иностранной авиакомпанией и составляется в произвольном виде с обязательным включением таких сведений, как: наименование иностранной компании, ее представительства, организационно-правовая форма иностранной авиакомпании, место нахождения представительства на территории РФ и адрес места нахождения иностранной компании в стране регистрации.

2) Действующая доверенность на главу представительства;

Оригинал либо нотариально заверенную копию.

3) Заявление на аккредитацию представительства;

Оригинал.

Заявление подается в свободной форме и заверяется личной подписью уполномоченного должностного лица иностранной авиакомпании.

В заявлении излагаются: цель открытия представительства, описание деятельности иностранной организации и информация о деловых связях и перспективы развития сотрудничества с российскими компаниями.

4) Банковская референция;

Это письмо из банка, где головной офис имеет основные счета.

Оригинал или нотариально заверенную копию.

5) Устав иностранного авиапредприятия;

Оригинал или нотариально заверенную копию.

6) Выписка из решения руководства компании об открытии представительства;

Оригинал или нотариально заверенную копию.

7) Выписка из торгового реестра.

Оригинал или нотариально заверенную копию.

Подчистки и исправления в тексте представляемых документов не допускаются.

Все представленные документы могут быть в копиях. Документы должны быть с консульской легализацией или апостилем, если документы выданы органами иностранных государств. Иной порядок может быть предусмотрен международным договором РФ.

За аккредитацию представительств иностранных компаний, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации, уплачивается госпошлина в размере 120 тысяч рублей (Письмо ФНС РФ от 30.05.2019 г. №ГД-4-14/10500@). Госпошлина уплачивается за каждое представительство.

Документы можно подать непосредственно в подразделение Росавиации, либо отправить по почте с уведомлением о вручении и описью вложений.

Конечным результатом действий будет свидетельство об аккредитации (форма № 15СвФП). А днем аккредитации является день внесения записи в Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных авиакомпаний. Сведения об аккредитации размещаются на официальном сайте Росавиации.

Причины отказа в аккредитации

Основаниями для отказа в аккредитации являются:

неполнота представленного перечня документов;

наличие в заявлении и документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации.

Отказ в аккредитации можно обжаловать в суде.