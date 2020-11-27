Вид на жительство ребенку в РФ

Как иностранцу оформить вид на жительство для своего ребенка? Какие бумаги и в какой срок нужно подготовить для получения вида на жительства ребенку?

Вид на жительство (далее по тексту — ВНЖ) — документ, который дает право на законных основаниях проживать в России. Для детей — это право пользоваться медицинской помощью и всеми социальными льготами, учиться в России.

ВНЖ ребенку можно получить независимо от того, имеет ли сам родитель — иностранец или лицо без гражданства ВНЖ или только намеривается.

То есть ВНЖ ребенку можно получить одновременно с родителями или отдельно.

Например, у иностранцев, проживающих на территории России, рождается ребенок. А сами родители уже имеют ВНЖ. Тогда ВНЖ получают только ребенку.

Либо у родителей нет ВНЖ и они планируют его оформить. Тогда одновременно с ними получает ВНЖ и ребенок.

Как получить ФНЖ ребенку?

Получают ВНЖ ребенку, не достигшему совершеннолетия, его родители или другие законные представители. Пакет документов для получения ВНЖ ребенку как отдельно, так и одновременно с родителями, одинаков.

Сама процедура получения ВНЖ четко прописана в Правилах (Приказ МВД России от 11.06.2020 г. № 417).

Если ребенок родился в России, то получить ВНЖ ребенку существенно проще, меньше потребуется бумаг. Например, не нужно оформлять справки о прохождении медкомиссии.

Один из родителей или законный представитель ребенка в территориальном подразделении МВД должен заполнить специальное заявление. Бланк и образцы заполнения заявления размещены в МВД.

В Москве ВНЖ на ребенка можно оформить в Многофункциональном миграционном центре.

К заполненному заявлению нужно приложить следующие документы:

четыре личные фотографии размером 35×45 мм;

Фото могут быть как цветными, так и черно-белыми, с четким изображением лица анфас без головного убора.

документ, удостоверяющий личность заявителя;

Это может быть родитель ребенка либо его усыновитель, опекун или попечитель. Например, национальный паспорт родителя. Также представляются документы, подтверждающие полномочия усыновителя, опекуна или попечителя.

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний;

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;

документ, подтверждающий возможность заявителя содержать себя и членов своей семьи в РФ в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства;

Например, справка о доходах, выписка с банковского вклада. Если речь идет о нетрудоспособном заявителе, то нужно представить другой документ — это документ, который подтверждает его нетрудоспособность.

документ, подтверждающий права собственности или иного права на жилье.

Документ представляется иностранцем, обращающимся с заявлением по истечении 3 лет со дня въезда в РФ. Если иностранец не покидал территорию России более 3 лет, то никакого документа не требуется.

Приведенный перечень документов является основным и содержится в Регламенте МВД. На практике в разных территориальных подразделениях МВД РФ могут потребовать дополнительные справки. С 27 июня 2020 года необходимо представить справку с отрицательными результатами анализа на коронавирус.

Все документы, а также их копии, составленные на иностранном языке, должны иметь перевод на русский язык. Подпись переводчика, а также верность перевода удостоверяется нотариально.

Несколько сложнее был порядок оформления ВНЖ ребенку, родившемуся за границей. До 1 ноября 2019 г. для получения ВНЖ требовалось разрешение на временное проживание (РВП), оформление регистрации по месту жительства и проживание в России не менее года.

После 1 ноября 2019 г. такого требования уже нет.

Госпошлина за выдачу ВНЖ составляет 5 000 рублей.

Срок ВНЖ

На какой срок выдается ВНЖ? С 1 ноября 2019 г. ВНЖ выдается бессрочно. Исключение составляют лишь ВКС и члены его семьи. В этом случае ВНЖ выдается на срок действия разрешения на работу, выданного указанному специалисту.

Получение ВНЖ на ребенка — процесс не быстрый и занимает около 4 месяцев со дня принятия заявления о выдаче ВНЖ.

В условиях пандемии родителям удобно проверить готовность ВНЖ, не выходя из дома, на сайте https://гувм.мвд.рф/services/residence, заполнив информацию о регионе, дате рождения, номере документа.

В том случае, если срок рассмотрения уже истек, а на сайте МВД данных никаких нет, нужно позвонить в отделение, где подавали документы.

После получения ВНЖ, а также его продления, несовершеннолетний ребенок впоследствии имеет право стать гражданином РФ.