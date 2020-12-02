Агентский договор: советы юриста

Для моделирования деловых отношений применяются различные инструменты. Один из базовых и наиболее выгодных — агентский договор.
По данному соглашению один участник сделки (агент) выполняет поручения другого участника (принципала) за вознаграждение. Проще говоря, фирма нанимает посредника для закупки/реализации товара или услуги.
В нашем новом ролике мы детально разберём:
- агентский контракт как договор комиссии;
- агентский контракт как договор поручения;
- способы и сроки оплаты агентских услуг;
- проблемы агентского договора.
Все эти и другие интересные моменты подробно рассмотрел в видео юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерий Иванов.