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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Агентский договор: советы юриста

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Для моделирования деловых отношений применяются различные инструменты. Один из базовых и наиболее выгодных — агентский договор.

По данному соглашению один участник сделки (агент) выполняет поручения другого участника (принципала) за вознаграждение. Проще говоря, фирма нанимает посредника для закупки/реализации товара или услуги.

В нашем новом ролике мы детально разберём:

  • агентский контракт как договор комиссии;
  • агентский контракт как договор поручения;
  • способы и сроки оплаты агентских услуг;
  • проблемы агентского договора.

Все эти и другие интересные моменты подробно рассмотрел в видео юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерий Иванов.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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