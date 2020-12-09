Что такое «массовый адрес»?

Адрес массовой регистрации юридических лиц" появился после того как МИФНС России по г. Москве № 46 составила и направила по московским банкам список юридических адресов, на которых числится более 10 юридических лиц.

Налоговый орган рекомендовал банкам быть осмотрительнее при открытии счетов организациям, зарегистрированным по перечисленным адресам. Создавался «черный список» с целью борьбы с фирмами-«однодневками». С момента своего появления этот список не обновлялся и к сегодняшнему дню потерял актуальность. Теперь на официальном сайте налоговой существует онлайн сервис, с помощью которого можно проверить количество организаций, зарегистрированных на каждом конкретном адресе по всей России.

Несмотря на то, что существует список массовости адресов, некоторые банки без лишних вопросов открывают счет при любом адресе.

Многие банки, проверив адрес с помощью онлайн сервиса ФНС, организует выездную проверку, и решение вопроса об открытии счета будет зависеть от ее результатов.

Кроме того, проверки могут проводиться и в дальнейшем, их последствием может оказаться блокировка расчетного счета до того момента, пока компания не произведет смену адреса. С недавних пор ИФНС оповещает банки об отсутствии организации на юридическом адресе.

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Не стоит записывать в массовые и сомнительные все адреса, имеющие более 10 зарегистрированных фирм. Стоит обращать внимание на площадь помещения и другие его характеристики: например, для бизнес-центра нормой может быть около 100 зарегистрированных организаций, а для помещений, меньшей площади, 10-20 юридических лиц.

Важно! При регистрации юридического лица решающее значение имеет подтверждение собственником помещения его договорных отношений с организацией-арендатором, а не количество фирм, зарегистрированных по этому адресу.

Главными аргументами при регистрации на массовый адрес будут: копия свидетельства о праве собственности на помещение, гарантийное письмо от собственника помещения и, в случае проверки ИФНС, словесное подтверждение собственника помещения о намерении заключить договор аренды с Вашей организацией.