Проверка договора: зачем нужна?

Практически любое действие — от сдачи в аренду помещения и до выполнения работ осуществляется с договором, который подписывают две стороны. Зачем нужен договор? В дальнейшем именно он будет являться подтверждающим документом при обнаружении нарушения прав и интересов одной из сторон.

В России практика договорной работы еще формируется, так как не все компании доверяют ее профессиональным юристам. Ответственными за данную работу зачастую выступают менеджеры, бухгалтеры и даже секретари. Дополнительным моментом можно считать то, что многие руководители компаний убеждены — можно обойтись без юридической помощи, если общение с контрагентом выглядит честным и доверительным. Однако позднее на практике оказывается, что при заключении договора они по-разному могли понять друг друга.

Еще одним частым случаем является использование компаниями одного типового договора для различных целей. Однако для разных видов деятельности требуются дополнительные пункты условий, которые необходимо учитывать при составлении договора.

Проверка договоров

Проверка договоров ─ это детальный анализ договора и его приложений. Квалифицированные юристы проверяют содержание документа на предмет соответствия законодательным нормам и прогнозируют правовые последствия условий договора. Задача данной экспертизы ─ снизить возможные юридические риски. При этом важно учитывать и внесение постоянных поправок в Законодательство, что приводит к изменениям в регулируемых государством договорных отношениях. Правовой анализ документов необходим для грамотной оценки выгоды и рисков по будущей сделке. Юристы определяют корректность и точность составления договора. В случае отсутствия юридического анализа документов, компании рискуют попасть в различные сложные ситуации.

Зачем проверять?

Предприниматели часто встречают на пути новых партнёров и поставщиков. На первый взгляд они могут казаться добропорядочными и внушать доверие, но на самом деле быть фирмой-однодневкой, являться несуществующей компанией или производить обналичивание финансовых средств. Поэтому даже с тем, с кем планируется единичная операция, или в случае подозрения по какому-либо пункту, необходимо проверять договор и контрагентов, чтобы не мучиться в будущем: составить договор грамотно. Это необходимо для того, чтобы:

точно знать, с кем придется работать (существует вероятность, что компании-контрагента может не быть по документам, то есть он не зарегистрирована, а имеет только видимость существования, имея сайт, номер телефона и другие аналогичные атрибуты);

определить является ли компания добросовестной (необходимо узнать, не нарушает ли компания какие-либо законы, были ли подобные прецеденты ранее).

не оказаться в ситуации, когда будет необходимо заплатить дополнительные налоги (в случае, если налоговая при проверке установит договорные отношения с недобросовестными контрагентами, то будет необходимо заплатить дополнительный налог и пени, причем суммы могут быть достаточно большими);

защитить себя от возможных рисков (риски могут выражаться как в потере финансов, так и во временных затратах на судебные тяжбы).

На что обратить внимание

В договорной работе есть базовые нюансы, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание при анализе и подписании договора.

На подписанта договора. Необходимо ознакомиться с его полномочиями, подписью, печатью компании. Свои права и обязанности. Этот пункт нужно изучать досконально и сопоставить со своими реальными возможностями. Предмет договора. Обратить внимание на то, о чем были установлены договоренности и как это прописано в договоре. Подсудность. Если в течение договорных обязательств возникнут вопросы, требующие их рассмотрения в суде, важно, чтобы территориально рассмотрением дел занимался суд в доступном территориальном расположении. Стоимость сделки и порядок оплаты. Здесь необходимо задуматься при обнаружении длительных временных отсрочек платежа, поставки товара в больших объемах без предоплаты или гарантийной оплаты, а также указание в договоре высоких штрафных санкций. Реквизиты. Проверяются для гарантированной оплаты по платежам и удостоверения о их правильном назначении и адресате.

Профессиональная юридическая помощь

Профессиональная юридическая помощь в договорной работе необходима практически в каждом случае заключения договорных отношений компанией. Наличие в штате квалифицированного сотрудника с юридическим образованием значительно облегчает ситуацию, однако могут возникнуть и более серьезные и масштабные проекты договоров, которые потребуют большего количество трудозатрат, опыта и экспертных знаний.

Для кого необходимо рассмотрение договора юристом:

для индивидуальных предпринимателей, которые не имеют в штате юриста;

юридическим лицам малого и среднего бизнеса она заменит юридический отдел;

большой компании для цели минимизации рисков в договоре и созданию налаженной системы защиты при внедрении новых услуг.

Проверка договора юристом включает в себя следующие виды услуг:

предоставление консультаций по договорной работе;

анализ договора;

проверка условий договора с точки зрения законодательных норм;

разъяснение юридического смысла условий сделки;

указания на пункты, ущемляющие права клиента;

указания на пункты с неблагоприятными последствиями для клиента;

непосредственно разработку и согласование документа;

разработку конечного вида документа после согласования.

После проведения правовой экспертизы клиент получает письменное экспертное заключение с правовым анализом и рекомендациями юриста, либо согласованный со сторонами сделки договор.