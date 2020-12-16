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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Что такое фирменное наименование и каким оно должно быть?

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Основным способом индивидуализации любой организации является ее наименование. Выбор наименования — это вопрос личного усмотрения учредителей.

Однако законодатель определяет ряд критериев, которым наименование должно соответствовать, возможности, связанные с его использованием, а также способы защиты прав организации в случае несанкционированного использования ее наименования другими лицами.

1. Что такое фирменное наименование и каким оно должно быть?

2. Допускается ли использование фирменного наименования на языке, отличном от языка правообладателя?

На эти и другие интересные вопросы подробно ответил в видео юрисконсульт «РосКо — Консалтинг и аудит» Даниил Клычков.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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